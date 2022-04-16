Tarsus'ta evi yanan 8 aileye eşya desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Tarsus ilçesinde geçtiğimiz aylarda evlerinde çıkan yangın dolayısıyla mağduriyet yaşayan 8 aileye daha eşya desteği verildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde farklı nedenle çıkan yangınlarda evleri zarar gören vatandaşlara eşya desteği veriliyor. Geride kalan 2021 yılında da yangın mağduru onlarca aileye eşya desteği sunan Büyükşehir Belediyesi, Tarsus’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan yangın olaylarında zarar gören 8 aileye daha eşya desteği verdi.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, incelemelerinin ardından Tarsus merkez Şahin, Kırklarsırtı, Hürriyet, Yunus Emre, Bahçe ve Ferahim Şalvuz mahalleleri ile kırsalda yer alan İbrişim ve Büyük Kösebalcı mahallelerinde yaşayan ailelere ihtiyaç durumlarına göre çekyat, bazalı yatak, buzdolabı veya çamaşır makinesi ulaştırdı.

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