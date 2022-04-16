Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, patili dostların korunması için ‘yerel hayvan koruma görevlisi’ eğitimi düzenledi. Kentin farklı ilçelerinden katılan 350 gönüllüye hayvan davranışı, hayvanların bakım ve beslenmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi gibi konularda eğitim verildi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen eğitime yaklaşık 350 gönüllü hayvansever katıldı. Eğitim, Mersin Veteriner Hekimler Odasında görevli veteriner hekim Ümit Ersin Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Münevver Seda Özgüner, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğünden veteriner hekim Mustafa Kurtulan ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli veteriner hekim Mustafa Ersen Bebek tarafından verildi. Hayvan davranışı ve hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgilerin anlatıldığı eğitimde, ‘Hayvanların bakım ve beslenmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi’ konu başlıklarına yer verildi.



Eğitimin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartı verilecek olan yerel hayvan koruma görevlileri Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü olarak sokaktaki patili dostların bakım ve beslenmesi konusunda sorumluluk üstlenecek. Gönüllüler, sahipsiz hayvanların bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesinin geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi faaliyetleri Büyükşehir ekipleri ile birlikte eşgüdümlü sürdürecek.

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