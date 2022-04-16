Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, patili dostların korunması için 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi düzenledi. Kentin farklı ilçelerinden katılan 350 gönüllüye hayvan davranışı, hayvanların bakım ve beslenmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi gibi konularda eğitim verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden 'yerel hayvan koruma görevlisi' eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi, patili dostların korunması için ‘yerel hayvan koruma görevlisi’ eğitimi düzenledi. Kentin farklı ilçelerinden katılan 350 gönüllüye hayvan davranışı, hayvanların bakım ve beslenmesi, kısırlaştırılması, sahiplendirilmesi gibi konularda eğitim verildi.
Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen eğitime yaklaşık 350 gönüllü hayvansever katıldı. Eğitim, Mersin Veteriner Hekimler Odasında görevli veteriner hekim Ümit Ersin Aydoğdu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Münevver Seda Özgüner, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğünden veteriner hekim Mustafa Kurtulan ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde görevli veteriner hekim Mustafa Ersen Bebek tarafından verildi. Hayvan davranışı ve hasta hayvanların tanınması hakkında genel bilgilerin anlatıldığı eğitimde, ‘Hayvanların bakım ve beslenmesi, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, hayvanların kısırlaştırılması, aşılanması, işaretlenmesi ve sahiplendirilmesi’ konu başlıklarına yer verildi.

Eğitimin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından kimlik kartı verilecek olan yerel hayvan koruma görevlileri Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü olarak sokaktaki patili dostların bakım ve beslenmesi konusunda sorumluluk üstlenecek. Gönüllüler, sahipsiz hayvanların bakım ve aşılarının yapılması, aşılı hayvanların işaretlenmesinin sağlanması, bölgedeki hayvanların kısırlaştırılması ve aşılandıktan sonra geri bırakılmak veya sahiplendirilmek üzere Büyükşehir Belediyesinin geçici bakımevlerine gönderilmesi gibi faaliyetleri Büyükşehir ekipleri ile birlikte eşgüdümlü sürdürecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Tarhan: “Mezitli’yi Türkiye’ye tanıttık, dünyaya tanıtıyoruz” Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, göreve geldiği günden bu yana geçen 8 yılını, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi Tarhan: “Mezitli, bir cazibe merkezi oldu. Şu anda satılan evlerin yüzde 80’ini yabancılar satın alıyor” “Şu anda Mezitli’deki nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yabancılardan oluşuyor”
YEREL HABERLER Başkan Tarhan: “Mezitli’yi Türkiye’ye tanıttık, ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan bahar konseri
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan ...
Akdeniz Diş Polikliniğinin Mersin’deki en büyük şubesi Yenişehir’de açılıyor
YEREL HABERLER Akdeniz Diş Polikliniğinin Mersin’deki en büyük ...
Mersin'de Avrupa Triatlon Kupası’nda ilk yarışlar başladı
YEREL HABERLER Mersin'de Avrupa Triatlon Kupası’nda ilk yarışlar ...
Emekli Evi üyelerine Aşık Veysel ve Karacaoğlan'ın hayatı anlatıldı
YEREL HABERLER Emekli Evi üyelerine Aşık Veysel ve Karacaoğlan'ın ...
Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi çökertildi: 25 tutuklama Şahısların polislere yakalanmamak için kendi aramalarında konuşurken şifreli kelimeler kullandıkları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Mersin'de nitelikli dolandırıcılık ve yağma çetesi ...
Tarsus'ta evi yanan 8 aileye eşya desteği
YEREL HABERLER Tarsus'ta evi yanan 8 aileye eşya desteği
Başkan Seçer: "Her türlü eleştiriye açığız, verilmeyecek cevabımız yok" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2022 yılı Nisan ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Her türlü eleştiriye açığız, ...
Mersin'de 3. Çevre Yolunda yenileme çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 3. Çevre Yolunda yenileme çalışmaları ...
Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli Mersin'de jandarma ekipleri görev dönüşü ana yolda araçların arasında kalan yaralı bir şahini fark ederek, tedavisi için ilgili kuruma ulaştırdı
YEREL HABERLER Jandarmadan yaralı şahine şefkat eli Mersin'de ...
Başkan Seçer: "3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları bugün itibariyle başladı" Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2022 Yılı Nisan Ayı 2. Birleşim Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "3. Çevre Yolu düzenleme çalışmaları ...
Başkan Tarhan, Mezitli’nin başarılı sporcularıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Tarhan, Mezitli’nin başarılı sporcularıyla ...
Toroslar’da Ramazan’ın geleneksek eğlenceleri devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar’da Ramazan’ın geleneksek eğlenceleri devam ...
Mersin'de anaokulu öğrencileri için 'Renkli Etkinliklerim' projesi hayata geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de anaokulu öğrencileri için 'Renkli ...
Akdeniz'de 3 metruk bina yıkıldı
YEREL HABERLER Akdeniz'de 3 metruk bina yıkıldı
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ünlüleri buluşturacak Bu yıl 20’nci yaşına kutlayacak Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 21 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında dolu dolu bir programla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak ‘Müzik Birleştirir’ temasıyla gerçekleştirilecek ve 12 konser ve gösterinin yer alacağı festival, klasik müzikten caza, türkülerden popa kadar geniş bir yelpazede sanatseverleri buluşturacak
YEREL HABERLER 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali bu yıl da ...
MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında buluşacak
YEREL HABERLER MDOB, sanatseverlerle 'Don Gıovanni' operasında ...
Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza gerekli desteği vermeye devam ediyor"
YEREL HABERLER Vali Su: "Devletimiz ve hükümetimiz esnafımıza ...
Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimleri sürüyor
YEREL HABERLER Akdeniz'de kadına yönelik şiddetle mücadele ...
Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte planlandı
YEREL HABERLER Mezitli’de yapılacak yatırımlar muhtarlarla birlikte ...
Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Mersin polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla hazırlanıyor Doğu Akdeniz’in turizmde göz bebeği konumunda yer alan Mersin’de bakımları yapılan tekneler tek tek denize indiriliyor Ramazan Bayramı ile birlikte start verecek olan tekne sahipleri, pandeminin de etkisini yitirmesiyle birlikte yeni sezonu umutla bekliyor
YEREL HABERLER Turizm merkezi Akdeniz’de tekneler sezona umutla ...
Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il birincisi oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinin okçuluk kursiyeri Mersin il ...
Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Mersin'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.