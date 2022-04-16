Akdeniz Diş Polikliniğinin Mersin’deki en büyük şubesi Yenişehir’de açılıyor

Mersin’de 10. yılını geride bırakan Akdeniz Diş Polikliniği, kentteki en büyük şubesini merkez Yenişehir ilçesinde açıyor.

Mersin’deki en büyük şubesi olan Yenişehir şubesi, dış cephesinden, iç dekorasyonuna, hekim kadrosundan, kurumsal yapısına kadar büyük bir titizlikle tasarlandı. 'Poliklinik üssü' olarak adlandırdığı tüm şubelerinde Türkiye'deki en ileri poliklinik teknolojisini kullanan Akdeniz Diş Polikliniği, gerek çalışanlarına rahat bir iş ortamı sunabilmek, gerekse hastalarına daha sağlıklı ve verimli hizmet verebilmek amacıyla tüm çabayı sarf ediyor.



Bekleme alanlarında son teknolojik uygulamalar

Şubelerindeki bekleme alanlarını da hastalarının kendilerini en rahat hissedeceği şekilde tasarlayan poliklinik, misafirlerinin şube içerisinde geçirdikleri zamanı verimli ve zevkli hale getirebilmek için 'Akdeniz Cafe' adı altında hastalarına içecek, dergi gib hizmetler de sunuyor. Ayrıca tanıtımlarla sınırlı olmayan, aynı zamanda eğitici videoların hastalara sunulması ile bekleme salonlarında aynı zamanda eğitici bilgiler veriliyor.

Öte yandan hizmetlerle ilgili bilgi almak isteyen hastalar, '444 99 33' iletişim merkeziyle sesli ve görüntülü görüşme imkanı da bulabiliyor. Poliklinik şubeleri aynı zamanda çevreci yaklaşımıyla da fark oluşturuyor. Şubelerde imza alınması zorunlu evraklar dışında kağıt kullanılmıyor. Ofis ortamlarında da performans ve skor kartlarının görüntülenebildiği ve ilgili data üzerinden analizlerin yapılabildiği iş zekası uygulamalarıyla gerçek anlamda kağıtsız ve çevre dostu iş süreçleri yürütülüyor.

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