Başkan Tarhan: “Mezitli’yi Türkiye’ye tanıttık, dünyaya tanıtıyoruz” Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, göreve geldiği günden bu yana geçen 8 yılını, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi Tarhan: “Mezitli, bir cazibe merkezi oldu. Şu anda satılan evlerin yüzde 80’ini yabancılar satın alıyor” “Şu anda Mezitli’deki nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yabancılardan oluşuyor”

– Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 8 yıllık görev süresinde birçok başarıya imza attıklarını ve Türkiye’ye örnek bir belediye olduklarını söyledi. Seçim vaatlerini fazlasıyla yerine getirdiğini belirten Tarhan, “Mezitli’yi Türkiye’ye tanıttık, dünyaya tanıtıyoruz. Mezitli, bir cazibe merkezi oldu. Şu anda satılan evlerin yüzde 80’ini yabancılar satın alıyor” dedi.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, göreve geldiği günden bu yana geçen 8 yılını, düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Basın mensuplarıyla Mezitli Belediyesi Tirat Mutfak Atölyesinde gerçekleştirilen iftar yemeğinde bir araya gelen Başkan Tarhan, 8 yıllık hizmetinin özetini yaparken, bundan sonraki hedeflerini de anlattı. Toplantıya, meclis üyeleri ile başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı.



“”Türkiye’de örnek bir belediye olduk”

İftar öncesinde konuşan Tarhan, dünyadaki bazı kaygı verici siyasi gelişmelerin, değişimlerin, savaşların, pandemi ve teknolojideki gelişmelerin, günümüzde siyaset biçimini de belediye yönetim tarzını da değiştirmeyi zorunlu kıldığını söyledi. Sekiz yıl önce Mezitli'nin pusulasının ‘kültür ve turizm kenti’ olacağını, halkının mutlu olacağı hedefi ve Mezitli’ye değer katma sabrıyla göreve talip olduğunu anımsatan Tarhan, “2014’te yüzde 43 oy almıştık. İkinci kez aday olduğumuzda 2019’da bu oran yüzde 57’ye çıkmıştı. Cumhur İttifakı vardı karşımızda. Başkan olduk ve ‘halkın başkanı’ ve belediyenin ‘halkın belediyesi olacağı’ iddiasını gerçekleştirdik. Herkese eşit mesafede, siyasi düşünce ayrımı yapmadan hizmet yapıldığı zaman farklı siyasi partiye mensup vatandaşlardan da oy alınabileceğini kanıtladık, gösterdik. Bu olgu, belediye meclisimize de yansıdı; kararları oy birliğiyle alarak Türkiye'de örnek bir belediye olduk” dedi.

Yönetimde katılımcılığı içselleştirdiklerini, şeffaflığı örnek uygulama haline getirdiklerini belirten Tarhan, 8 yıldır kentin çeşitli yerlerine yerleştirdikleri belediyenin gelirgider tablosunu buna örnek verdi. Halkın, başkanı ve belediyeyi sorgulaması, hesap sorması gerektiğinin altını çizen Tarhan, katılımcılığı Türkiye'de ilk kez farklı bir boyutta ele aldıklarını ifade ederek, birçok projeyi gönüllülerle gerçekleştirdiklerini vurguladı. Tarhan, sadece pazar yeri atıklarını ayrıştırmak, buradaki organik atıklar ile sitelerden budama sonucu alınan dal atıklarını öğüterek, karışım sonucu kompost üretiminde bulunan 300'e yakın gönüllünün geceleri yaptığı özverili çalışmaların Türkiye'ye örnek olduğunu, birçok belediyenin bunu örnek aldığını söyledi. Gönüllü ordusunu hızla artıracaklarını kaydeden Tarhan, vatandaşı belediye çalışmalarına dahil etmedikçe başarılı olunamayacağının altını çizdi.



“Otizm Köyünü temmuz sonunda bitireceğiz”

Birinci 5 yıllık dönemde kadınları öncelediklerini ve 9 kadın üretici pazarında 900’ü aşkın kadının destan yazdığını belirten Tarhan, bu kadınların Çin ve Fransa’da birincilik kazandıklarını, birçok belediyeye örnek olduklarını söyledi. İkinci önceliklerinin de down sendormlu çocuklar olduğunu belirten Tarhan, bu konuda da farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

İkinci 5 yıllık dönemde ise çocuklara odaklarının altını çizen Tarhan, “Öncelikle 3 hayırseverin desteği ile yapılan ve belediyemizce işletilen 3 anaokulu Mersin'e değil, Türkiye'ye örnek oldu. Bu dönem otizmli çocuklarımıza odaklandık. Otizmli bir çocuk ve annesini konu alan bir kısa film hazırlattık ve film uluslararası bir yarışmada ikincilik ödülü aldı. ‘Otizm Köyü’ yapıyoruz çok güzel bir lokalde. İhaleye çıktık, temmuz ayının sonunda tahmin ediyorum Otizm Köyü'nü bitireceğiz. Bu projenin de yine Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Tarhan, Üniversite Caddesi üzerinde bir kız yurdu projesi hazırladıklarını ve önümüzdeki eğitim dönemine yetiştirmeyi amaçladıklarını da açıkladı. Spor alanında hayata geçirecekleri projeleri de anlatan Tarhan, bunların ihalelerini yaptıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.



“Şu anda satılan evlerin yüzde 80’ini yabancılar alıyor”

Başarılı bir belediye olduklarını vurgulayan Tarhan, “Artık Mezitli'yi Türkiye tanıyor, dünyaya tanıtmaya başladık. İlkelerimiz var; çalışkanız ve kararlıyız. Planlı ve tasarruflu çalışma prensibimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Mersin'de imar planlarını tamamlayan ilk ilçe olduk. Tabii ki bunun faydasını gördük. Yatırımlar arttı, inşaat sektörü çok canlı. Mezitli bir cazibe merkezi oldu. Son 2 yıldır yabancı ülkelerin insanlarının da oturmak için, ev almak için tercih ettiği bir yer oldu. Özellikle Tece bölgesinde Rusya, Moldovya, Kazakistan, Belarus ve birçok Avrupa ülkesinden insanlar çok sayıda ev alıyorlar. Şu anda satılan evlerin yüzde 80’ini de yabancılar alıyor. En son geçen hafta kadın ve çocuklardan oluşan 450 kişilik Ukraynalı grubu geldi. Ukraynalı vatandaşların evlerinde ikamet ediyorlar, hiçbir şey bilmiyorlar. Üç aylık bir müsaadeleri var. ‘Üç aydan sonra ne olacak’ diyorlar. Yiyecekleri, sağlık güvenceleri yok. Ama belediyeye ‘yardımcı olun’ deniyor” ifadelerini kullandı.



“Şu anda Mezitli’deki nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yabancılardan oluşuyor”

Mezitli’nin nüfusunun son verilere göre 220 bin olduğunu, Türkiye ve Mersin’e göre 34 fazla nüfus artışı bulunduğunu belirten Tarhan, “Şikayet etmiyoruz; bu nüfus hareketi, sağlıklı bir nüfus hareketi. İlçeye değer kattığımız için evlerin, arsaların, iş yerlerinin fiyatları oldukça arttı. Biz, İller Bankasından 220 bin nüfusa göre pay alıyoruz ama 40 bini kayıtlı, bir o kadar da kayıtsız olmak üzere 80 bin Suriyeli var Mezitli’de. Şu anda Mezitli’deki nüfusun yaklaşık yüzde 40’ı yabancılardan oluşuyor. Ama devletten 220 bin nüfusa göre pay alıp hizmet ediyoruz. Bu olumsuzluğa karşın belediye işçilerine en yüksek ücret veren belediyelerin başında geliyoruz. Türkiye'nin en modern ödüllü belediye binasını yaparken, Kültür Merkezimizi bitirirken, diğer birçok yatırımı gerçekleştirirken son 4 yıldır borçlanmayan ülkemizdeki ender belediyelerden birisiyiz” şeklinde konuştu.

Bu yıl iddialı ve kararlı oldukları bir konunu ise sahil olduğunu ifade eden Tarhan, “Geçtiğimiz yaz ortasında bazı bölümlerini hazineden büyük uğraşlar sonucu kiraladığımız sahili bu ay sonunda modern bir hale getireceğiz. Tece bölgesindeki sahilin aydınlatması tamamlandı. Sahilin tamamı da bu süreçte modern bir şekilde aydınlatılmış olacak. 24 saat güven içerisinde, herkesin, özellikle kadınlarımızın her saat gezebilecekleri bir yer olacak sahil. Zaten buranın özelliklerinden birisi güvenli bir kent olması” dedi.

Dünya Sağlık Örgütüne üye olmak çok zor olduğuna dikkat çeken Tarhan, 8 yıllık uğraşları sonucunda, Dünya Sağlık Örgütüne üye olan Türkiye’deki ender belediyelerden biri olduklarını vurguladı.

İddialı oldukları bir diğer konunu da imar olduğuna işaret eden Tarhan, 8 yılda 1 metrekare dahi yeşil alanın ya da belediye hizmet alanının imara açılmadığının, hiçbir parselde plan değişikliğinin yapılmadığının altını çizdi.

'Tek merkezli Mezitli'yi 3 merkezli Mezitli yapacağız' sözünü anımsatan Tarhan, “Birincisi, Mezitli Belediyesi yeni hizmet binası yanındaki yeni kaymakamlık binası ve hemen belediyemizin doğusunda bu yıl başlamasını umduğumuz 40 dekara yakın Kent Meydanı ile doğu Mezitli, ikincisi halihazırdaki kent merkezi, 3'üncüsü ise yeni gelişen ve Tece bölgesini içeren batı Mezitli. Bu biraz kendiliğinden oldu. Gerçekten bu turizm olayının bu kadar hızlı olacağını zannetmiyorduk ama şu anda artık yaptığımız her çalışmada orayı turizm bölgesinin başlangıç noktası olarak düşünüyoruz. Bazı işleri yaparken merkezi hükümetten destek aldı. Merkezi hükümet ile yaptığımız görüşmeler sonucu; Kuyuluktaki Orman Bakanlığına ait piknik alanını kiralayarak ve belediyemizce işletilerek modern bir hale getirdik. Yenimahalle'de eski stadyum diye bilinen alana verdiğimiz belediyemiz hisseleri ile Gençlik Spor Bakanlığınca 2 yılda tamamlanacak modern bir spor kompleksinin inşaatına başlandı. Tece'de hazineden TOKİ'ye devredilen sahildeki 70 dekarlık alan spor ve tenis alanı olarak planlandı. Projesi tamamlandı. Kısa erimde ihalesinin yapımı konusunda ısrarlı girişimlerimiz devam edecek” diye konuştu.



“Yapamadıklarımız da var elbette”

Tarhan, tüm bu olumlu gelişmelere karşın yapamadıkları hizmetler de olduğunu söyledi. Hazine arazilerinin belediye verilmesi için 8 yıldır uğraştığını vurgulayan Tarhan, “Bize tahsis edin veya kiralayın’ diyoruz ama olmuyor. Üç kez valimizle görüştüm, o da Çevre Müdürlüğüyle görüştü. Maalesef bir tek parselde olumlu sonuç alamadık; ya ‘hayır’ diyorlar ya ‘ret’ diyorlar ya da hiç cevap vermiyorlar taleplerimize. Örneğin bazı hazine arazilerini özellikle güneş enerji sistemi için istiyoruz. Oysa bu konuda destek olunsa buralardan elde edilecek enerji ile bölgedeki üreticiye ucuz elektrik verilmesi sağlanacaktır. Bu arada kırsal alanda yaşayan nüfusun her yıl azaldığının altını çizmek isterim. Üretici desteklenmez ise eski köy statüsündeki mahallelerimizde yaşayan üreticiler kentte göç etmek zorunda kalacaklar. Bunda başarılı olamadık. Mezitli Devlet Hastanesi için Kuyuluk bölgesinde imar planı, projesi yapıldı. Şimdi ihalesini bekliyoruz. Bir başka konu, yıllardır kullanılmayan İçleri Bakanlığı Eğitim Tesisleri gözümüzün önünde çürüdü artık. Kaç yıldır boş duruyor orası. Bu tesis bizim paramızla, sizin paranızla da yapıldı. Nasıl olur da kalır orası? Ne yaparsanız yapın, okul mu yaparsınız, Hastane mi yaparsınız, bir spor kulübüne tesis mi yaparsınız. Maalesef bu yapı için girişimlerimden sonuç alamadım. Öte yandan, Rusya, Ukrayna ve çevre ülkelerden Mezitli’ye gelenlerin talepleri var; Rusya’dan Adana’ya charter uçak seferleri olması. Bu da Mersin ve Mezitli turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Bu 4 konuda destek istiyorum, milletvekillerini göreve çağırıyorum. Basın mensuplarından da destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Tarhan, seçim vaatlerini fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayarak, belediyeye ve başkana halkın güveninin, başarılarının temelini oluşturduğunu söyledi.

