ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Nesibe Aydın GSK: 83-88



Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 8, Zellous 16, Şevval Akalan 19, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Esra Ural Topuz, Baric 4

NESİBE AYDIN GSK: Thomas 16, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Bıçakçı 5, Nacickaite 17, Hülya Çoklar 3, Meltem Yıldızhan 17, Harika Eldaş 9, Coates 10

1'İNCİ PERİYOT: 20-24

İLK YARI: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-69

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta erteleme maçında Nesibe Aydın GSK'ya 88-83 yenildi.

Karşılaşmaya Şevval Akalan, Baric, Zellous, Sinem Ataş ve Fagbenle 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 20-24 geride kapattı. Turuncu-lacivertlilerde Zellous ve Fagbenle'nin çift hanelere ulaştığı ikinci periyot ise konuk ekibin 42-43 üstünlüğü ile sona erdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı üçüncü çeyreğin bitimine 7.24 kala skor 47-47'ye geldi. Hemen ardından Temi'nin turnikesi ile 49-47 öne geçen ÇBK, savunma ve hücumda istediği performansı sergiyelemeyince 8 sayı geriye düştü. Mola sonrası parkeye güçlü bir dönüş yapan Mersin temsilcisi, çeyreğin bitimine 2 dakika 41 saniye kala önce Şevval'in 3 sayılık basketiyle durumu 59-61'e getirerek farkı 2'ye indirdi, daha sonra ise Sinem'in turnikesi ile skoru yeniden eşitledi: 61-61. Rakibin dış atışlarına engel olamayan Çukurova, maçın son 10 dakikalık bölümüne 65-69 yenik girdi.

Dördüncü periyoda tutuk başlayan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın bitimine 5 dakika 40 saniye kala 11 sayı geriye düştü. Şevval Akalan, 3 sayılık isabetiyle farkı 8'e indirdi. Ardından Sinem ve yine Şevval'in 3'lükleri ile skor 76-81'e geldi. Maçın tamamlanmasına 53 saniye kala rakibinden topu çalan Şevval, turnikesiyle skoru 80-83'e getirdi ancak mücadele 83-88 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-04-16 15:51:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.