ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Nesibe Aydın GSK: 83-88

Mustafa ERCAN / MERSİN, (DHA)
SALON: Servet Tazegül
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel
ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 8, Zellous 16, Şevval Akalan 19, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Esra Ural Topuz, Baric 4
NESİBE AYDIN GSK: Thomas 16, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Bıçakçı 5, Nacickaite 17, Hülya Çoklar 3, Meltem Yıldızhan 17, Harika Eldaş 9, Coates 10
1'İNCİ PERİYOT: 20-24
İLK YARI: 42-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-69
Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 21'inci hafta erteleme maçında Nesibe Aydın GSK'ya 88-83 yenildi.
Karşılaşmaya Şevval Akalan, Baric, Zellous, Sinem Ataş ve Fagbenle 5'i ile başlayan Çukurova Basketbol, ilk çeyreği 20-24 geride kapattı. Turuncu-lacivertlilerde Zellous ve Fagbenle'nin çift hanelere ulaştığı ikinci periyot ise konuk ekibin 42-43 üstünlüğü ile sona erdi.
Büyük çekişmenin yaşandığı üçüncü çeyreğin bitimine 7.24 kala skor 47-47'ye geldi. Hemen ardından Temi'nin turnikesi ile 49-47 öne geçen ÇBK, savunma ve hücumda istediği performansı sergiyelemeyince 8 sayı geriye düştü. Mola sonrası parkeye güçlü bir dönüş yapan Mersin temsilcisi, çeyreğin bitimine 2 dakika 41 saniye kala önce Şevval'in 3 sayılık basketiyle durumu 59-61'e getirerek farkı 2'ye indirdi, daha sonra ise Sinem'in turnikesi ile skoru yeniden eşitledi: 61-61. Rakibin dış atışlarına engel olamayan Çukurova, maçın son 10 dakikalık bölümüne 65-69 yenik girdi.
Dördüncü periyoda tutuk başlayan Çukurova Basketbol, karşılaşmanın bitimine 5 dakika 40 saniye kala 11 sayı geriye düştü. Şevval Akalan, 3 sayılık isabetiyle farkı 8'e indirdi. Ardından Sinem ve yine Şevval'in 3'lükleri ile skor 76-81'e geldi. Maçın tamamlanmasına 53 saniye kala rakibinden topu çalan Şevval, turnikesiyle skoru 80-83'e getirdi ancak mücadele 83-88 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN
2022-04-16 15:51:11
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