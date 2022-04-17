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Başkan Seçer, 'Umut Çocuk' heykelinin çalışmalarını inceledi

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente kazandıracakları 'Umut Çocuk' heykeli için çalışmalarına devam eden Heykeltıraş Ayla Turan'ı ziyaret etti.

Başkan Seçer, 'Umut Çocuk' heykelinin çalışmalarını inceledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kente kazandıracakları ‘Umut Çocuk’ heykeli için çalışmalarına devam eden Heykeltıraş Ayla Turan’ı ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ‘Umut Çocuk’ heykeli, Mersin için ‘inanç ve umut yılı’ olan 2022’de, yeni yapılacak Kent Meydanında Mersinlilere armağan edilecek. Heykeltıraş Ayla Turan, Kemal Tufan ve Majid Haghighi’yi, Macit Özcan Tesislerinde ziyaret eden Başkan Seçer, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Seçer’in “Umut Çocuğu yapıyoruz. Umudumuz çocuklarımız. Yıllar sonra herhalde Türkiye'nin bugününü ifade edecek. Şimdi bunu tarihin belleğine kazıyoruz aslında bir anlamda” ifadelerinin üzerine sanatçı Ayla Turan da “Öyle bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Umut ettiğimiz günlerdeyiz” yanıtını verdi.

“Mersin için kazanılmış çok önemli bir değer olacak”
Başkan Seçer, çok güzel bir çalışma yapıldığını dile getirerek, “Eminim ki Mersin için de kazanılmış çok önemli bir değer olacak. Her geçen gün bunun önemi anlaşılacak. Nasıl bir dönemde bu heykelin yapıldığı, bundan sonraki süreçteki gelişmeler bu çalışmaların değerini ortaya koyacak diye düşünüyorum. Hepimiz açısından önemli, değerli” dedi.
Başkan Seçer, Mersin’in harika bir kent olduğunu ve daha da ileriye gitmesi için çabaladıklarını söyledi. 'Umut Çocuk' heykelinin sergileneceği alandan da bahseden Seçer, “Çok merkezi bir alan. Hem yoğun insan trafiğinin olduğu hem yenileme alanı, koruma alanı” diye konuştu.

“Sanat, silahtan, paradan çok daha güçlü”
Başkan Seçer, Mersin’in bir dönüşüm süreci içerisinde olduğunu, Heykeltıraş Ayla Turan’ın da sanatı ile bu sürece katkı sağladığını belirterek, “Kentimizin dönüşüm süreci içerisinde böyle bir çalışmanın katkısı olacağından çok eminim. Sanatın gücü çok farklı, çok etkili. Silahtan da paradan da çok daha güçlü. Mutlaka Mersin'in değişimi, dönüşümü, imarı için kaynağa, paraya ihtiyaç var ama mental dönüşümü için de zihniyet dönüşümü için de bilgiye, kültüre, sanata ihtiyaç var. İşte o ihtiyaç alanlarından biri de sanat ve sanatçı. Ayla Hanım da bu görevini yapıyor. Çalışmalarından dolayı, bize kazandırdığı eserden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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