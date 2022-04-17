Kızkalesi sahili hareketlendi Mersin’de hava sıcaklığı hafta sonu 26 dereceyi görünce Kızkalesi sahiline gelen vatandaşlar denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı Denizanaları istilasından kurtulan sahilde nadir de olsa kıyıya vurmuş denizanaları dikkat çekti

Türkiye’nin turizm merkezleri arasında yer alan Mersin’de hava sıcaklığı hafta sonu 26 dereceyi görünce vatandaşlar Kızkalesi sahiline akın etti.

Ülke genelinde soğuk havanın yerini sıcağa bırakması ile birlikte özellikle sahil şehirleri hareketlenmeye başladı. Türkiye’nin turizm merkezlerinden Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi, sezon açılmamasına rağmen hareketlendi. Hafta sonu sıcaklığın 26 derecelere ulaşmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kızkalesi sahilinde vakit geçirdi. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları denize girerek serinlerken, bazıları da kumsalda yürüyüşü yaptı. Çocuklar da aileleri ile birlikte çeşitli etkinlikler yaptı ve denizde oynayarak vakit geçirdi. Mersin’in dışında Adana ve Kayseri gibi çevre illerden gelen vatandaşlar ise denizin bu dönemde ayrı bir güzel olduğunu kaydetti. Geçtiğimiz ay yoğun olarak sahile vuran ölü denizanalarının ise artık nadiren göründüğü, birkaç hafta sonra tamamen ortadan kaybolmasının beklendiği belirtildi.

Kayseri’den hafta sonunu değerlendirmek için geldiklerini belirten tatilcilerden Nihat Değirmenci, ”Stresimizi, negatif enerjimizi atalım diye geldik. Bugün sıcak hava güzel. Havalar sıcak giderse de sezon iyi olur” dedi.

Meteoroloji ise salı gününden itibaren artan sıcaklığın hafta sonuna kadar 67 derece düşeceğini ancak hafta sonu 28 derecelere tekrar çıkacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.