TFF 2. Lig: Tarsus İdman Yurdu: 2 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. haftada Tarsus İdman Yurdu, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler’i 20 mağlup etti.



Stat: Tarsus

Hakemler: Onur Bingöl xx, Mehmet Pekmezci xx, Zafer Gayretli xx

Tarsus İdman Yurdu: Abdulaziz xx, Abdussamed xx, Batuhan xx (Cengiz dk. 81 x), Artun xx (Sinan dk. 81 x), Hakan xx, Alperen xx (Özgür dk. 89 ?), Gökhan xx (Muharrem dk. 74 x), Eren xx (Yılmaz dk. 74 x), Volkan xxx, Sefa xxx, Erman xx

Amed Sportif Faaliyetler: Cantuğ xx, Hüseyin xx, Anıl xx, Kerem xx, Muhlis xx (Okan dk. 63 x), Üstün xx (Mustafa dk. 81 x), Kutay xx, Oğuz xx, Mehmet xx, Mansur xx (Cenk dk. 71 x), Mervan xx (Bünyamin dk. 71 x)

Goller: Volkan (dk. 34), Eren (dk. 69 pen.) (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı kartlar: Erman, Sinan (Tarsus İdman Yurdu), Üstün (Amed Sportif Faaliyetler)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.