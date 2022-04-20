İlk çıktığında 500 liraydı, şimdi kilosu 20 ila 50 lira arasında satılıyor Mersin'in Silifke ilçesinde açık alanda erik hasadı bir hafta sonra başlayacak

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı mahallelerde örtü altı ürün ilk çıktığında piyasada kilosu 500 liradan satılan erik, örtü altı sezon sonu kilosu 20 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla tüketiciye sunulmaya başlandı.

Atayurt Komisyoncular Derneği Başkanı Ali Türer yaptığı açıklamada, erik üretiminin Göksu Vadisi'ndeki Keben başta olmak üzere Sabak, Bükdeğirmeni, Karakaya, Karahacılı, Evkafçiftliği, Kargıcak, İmambekirli ve Ortaören köyleri ile Atayurt, Atakent ve Taşucu beldelerinde yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Silifke eriğinin gerek erkenci olmasından, gerekse görünümü ve lezzeti ile tüketiciler tarafından yoğun bir şekilde talep edildiğine dikkat çeken Türer, “Bölge, mikro klima özelliğe sahip. Bu nedenle burada yetişen ürünlerin ayrı bir aroması ve görünümü var” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk turfanda eriğinin Silifke’de üretildiğini ifade eden Türer, “Açık alanda ilk erik hasadı bir hafta sonra başlayacak. Erik ilk çıktığında tadımlık olarak 100 gramlık kaselerde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere gönderdik. Türkiye genelinde ilk turfanda can eriğinin Silifke’de çıktığını herkes biliyor. Bu nedenle de aşerip canı erik çeken kadınlar için eşleri uzak yerlerden ilçemize gelerek tadımlık olan bu eriklerden alıp gidiyorlar” diye konuştu.

Açıkta eriğin bir hafta sonra hasadının yapılacağını belirten Türer şunları söyledi:

“Bu yıl havaların soğuk gitmesiyle birlikte hasadımız 15 gün gecikmeyle başladı. Silifke’de 1520 bin dönümlük alanda erik bahçelerimiz var. 15 ile 20 bin ton civarında rekolte bekliyoruz. Örtü altında da 300 ton erik hasadımız gerçekleşti. Örtü altı ereğimizin son hasadını 20 ile 50 lira arasında değişen fiyatlarla sattık. Açıkta erik hasadımız bir hafta sonra başlayacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.