Bozyazı'da jandarma personele yangın eğitimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince, jandarma mensuplarına yönelik yangın eğitimi verildi.

Eğitimde orman yangını meydana geldiğinde kısa sürede söndürülmesi ve varsa faillerinin bulunması konusunda fiziki ve teknik yardım ile sonuç alınması hedeflendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.