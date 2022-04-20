Mersin'de ölümlü kaza kamerada Otomobilin çarptığı adamın savrulduğu an kameraya yansıdı

Mersin'de bir kişinin hayatını kaybettiği kazada otomobilin çarptığı şahsın savrulduğu an kameraya yansıdı.

Kaza, önceki gün ilçeye bağlı Kocahasanlı Mahallesi'nde çalışma nedeniyle tek şeride düşürülen MersinAntalya D400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 19 yaşındaki Y.D.S. idaresindeki 33 V 8670 plakalı otomobil, Kocahasanlı Camii önünde karşıya geçmeye çalışan 55 yaşındaki Niyazi Daşbaş'a çarptı. Kazada otomobilin çarpmasıyla savrulup ağır yaralanan Daşbaş, hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin çarparak ölümüne neden olduğu Niyazi Daşbaş'ın aldığı darbeyle savrulma anları yer aldı. Kazayı fark eden çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu, geçiş yapan diğer araçların durduğu da görüntülere yansıdı.

Ayrıca, yol yapım çalışması nedeniyle bölgede dün de bir kişinin yaralandığı kaza meydana geldiği bildirildi.

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