Mezitli Belediyesi çalışanlarına metaverse semineri Başkan Tarhan: "Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak durumundayız"

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi çalışanlarına teknoloji yazarı Atıf Ünaldı tarafından 'sanal evren' olarak da adlandırılan metaverse hakkında bilgilendirme semineri verildi. Başkan Neşet Tarhan, "Bu değişimlere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak durumundayız" dedi.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde çalışanlar, metaverse ile ilgili merak ettikleri konular hakkında soru sorma şansı buldu. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’ın da izlediği seminerde Ünaldı, geleceğin teknolojisi olan metaversenin ortaya çıkış fikri, uygulama alanları, belediyecilikte kullanımı gibi konularda izleyicilere bilgi verdi. Bu yeni teknolojinin nasıl vizyoner bir şekilde günlük yaşama uygulanabilirliği konusunda tartışmaların devam ettiğini belirten Ünaldı, “Yeni teknolojiler tüketiciler kadar, kamu kurumlarını, iş dünyasını ve yatırımcıları da son derece heyecanlandırmaktadır. Günümüzde, yeni trendler ne olursa olsun ülkelerin ve kurumların mutlaka bir dijitalleşme stratejisinin olması gerekmektedir. İnternette başlayan yeni dönüşüm dalgasından sonra Meteverse de yaşamımıza büyük bir hızla girdi. Çok katmanlı bir yapı olan metaverse sisteminin henüz çok başındayız ama bu konuda hem birey olarak hem de kurumlar olarak hem de ülke olarak hazır olmak ve gelecek stratejilerini belirlemek zorundayız” dedi.

Seminerin ardından Ünaldı’ya teşekkür belgesi ve çiçek vererek teşekkür eden Başkan Tarhan, gelişen teknolojiyle birlikte yaşamla ilgili tüm bilinenlerin değiştiğini ve bu değişimden belediyelerinde etkilenmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tarhan, “Biz de Mezitli Belediyesi olarak bu değişimlere ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamak durumundayız. Çalışanlarımızın doğru bilgiyi alması için bu konuda hazır olması gerekiyor. Yurtdışında gelişmiş ülkelerde toplantılara katıldığımız zaman çok geride gözüküyoruz. Bizim de çağın gereği olarak yepyeni şeyler yapmamız gerekiyor. Siyasette de aynı şekilde uyum sağlamak durumundayız. Siyasetin değişmesi ve siyasetçilerin artık yeni şeyler söylemesi gerekiyor. Umarım bu seminer çalışanlarımızın biraz da olsa ufkunu açmıştır. Yeni kavramlar hakkında fikir sahibi olmuştur” diye konuştu.

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