Çukurova, Play-Off'ta Bursa ile eşleşti

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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off çeyrek finalinde Bursa Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti.

Ligde normal sezon dün oynanan maçlarla son buldu. Mersin temsilcisi Çukurova Basketbol, oynadığı 26 maçta elde ettiği 20 galibiyetle ligi 2'nci sırada tamamladı ve play-off çeyrek final serisinde lig 7'ncisi Bursa Büyükşehir Belediyespor ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 23 Nisan Cumartesi günü saat 13.00'te Servet Tazegül Spor Salonu'nda, rövanş mücadelesi ise 26 Nisan Salı günü saat 14.00'te Bursa'da oynanacak.

Seride 2 galibiyet alan takım adını yarı finale yazdıracak ve OGM Ormanspor-BOTAŞ eşleşmesinin tur atlayanı ile yarı finalde karşılaşacak.DHA-Spor Türkiye-Mersin / Yenişehir Mustafa ERCAN

2022-04-20 11:57:03



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