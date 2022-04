Eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi

Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de, eski nişanlısı Raziye Oskay'ı (25) uzaklaştırma kararı olmasına rağmen sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Barış Can Uçuk (24) hakkında hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istendi.

Olay, 10 Ocak günü sabah saatlerinde, Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp, durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın karşısına çıktı. Uçuk, genç kadına doğru hızla ilerleyip, tabancasını çekerek peş peşe ateş ettikten sonra kaçtı. Mermilerin isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oskay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Barış Can Uçuk ise ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Barış Can Uçuk hakkında, cumhuriyet savcılığı tarafından 'tasarlayarak öldürme' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından hazırlanan iddianame, Mersin 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi. Cumhuriyet savcısının ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep ettiği sanığın, Raziye´yi uzun yıllardır sistematik şekilde baskı, tehdit, zor ve cebir altında tuttuğu vurgulandı. İddianamede Raziye Oskay'ın sanık hakkında yaptığı şikayetler ile aldırdığı uzaklaştırma kararlarına da yer verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

