Mersin'de hasadı yapılan ilk üzüm Rusya ve Katar'a gitti 

Mehmet OKUR/SİLİFKE(Mersin), (DHA)MERSİN´in Silifke ilçesinde hasadına başlanan örtü altı üzüm Rusya ve Katar'a ihraç edildi.
Silifke ilçesinde sezonun ilk örtü altı üzüm hasadı Atakent Mahallesi'nde yapıldı. Örtü altı üzüm üreticisi Mustafa Sak´ın 7 dönümlük serasından toplanan üzümler Katar ve Rusya´ya gönderildi. Mustafa Sak, "Örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıyorum. 7 dönümlük alandan 15-20 ton ürün bekliyoruz. Kesilen üzümlerin hasadı Türkiye´de ilk defa burada yapılıyor. Kesilen üzümler Katar´a gidiyor. Şimdi Rusya pazarı da açıldı. Rusya´ya da gidiyor. 130 TL´den satışa sunuluyor. Fiyattan memnunuz" dedi.
Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ise, bu yıl Türkiye´de örtü altı üzüm hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bölgede 50 dönüm örtü altı üzüm yetiştiriciliği yapıldığını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mersin / Silifke Mehmet OKUR
2022-04-20 13:40:07
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