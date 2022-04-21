Bozdoğan: "11 branşta 2 binden fazla sporcu ile hizmet veriyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "11 branşta Çukurova’nın en fazla sporcuya sahip belediyesi olarak kentimizde spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bozdoğan, Tarsus Belediyespor sporcuları ile iftar sofrasında bir araya geldi. İftar buluşmasında konuşan Bozdoğan, 2 binden fazla sporcu ve bin 300 lisanslı sporcu ile 11 branşta hizmet verdiklerini söyledi. Bozdoğan, 4 Avrupa derecesi, 7 Türkiye derecesi elde eden sporcularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Tarsus Belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetler içerisinde bulunması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Bozdoğan, "Tarsus bilindiği gibi tarihin başkenti ve sporcu cenneti. Tesis yönünden eksiğimiz kalmasın diye uğraşlarımız sürüyor. Size söz veriyorum özellikle Mehmet Çelebi Tesislerini ortaya koyacağız, gösteri merkezi tamamen Tarsus Belediyesinin spor etkinliklerinde kullanılacak. Faruk Sodan Tesisleri tadilattan geçecek ve bir ayda teslim edeceğiz. Daha büyük tesisler yapılacak. Kapalı spor salonundan yarı olimpik havuza kadar tüm tesisler bir buçuk yılda bitirilecek. Bu kadar sporcumuzun olması, gençlerimizin, sporcularımızın sporla uğraşması çok önemli. Çeşitli bağımlılıkları, kötü kullanımları ortadan kaldıracak tek şey spordur. Madde bağımlılığı Avrupa’da, dünyada öne çıkıyor. Sadece sporla engel olabiliriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.