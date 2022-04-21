Bozdoğan: "11 branşta 2 binden fazla sporcu ile hizmet veriyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozdoğan: "11 branşta 2 binden fazla sporcu ile hizmet veriyoruz"

İHA

Bozdoğan: "11 branşta 2 binden fazla sporcu ile hizmet veriyoruz"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "11 branşta Çukurova’nın en fazla sporcuya sahip belediyesi olarak kentimizde spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Bozdoğan, Tarsus Belediyespor sporcuları ile iftar sofrasında bir araya geldi. İftar buluşmasında konuşan Bozdoğan, 2 binden fazla sporcu ve bin 300 lisanslı sporcu ile 11 branşta hizmet verdiklerini söyledi. Bozdoğan, 4 Avrupa derecesi, 7 Türkiye derecesi elde eden sporcularıyla gurur duyduğunu kaydetti.
Tarsus Belediyesi olarak gençlerin spora yönlendirilmesi ve sportif faaliyetler içerisinde bulunması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Bozdoğan, "Tarsus bilindiği gibi tarihin başkenti ve sporcu cenneti. Tesis yönünden eksiğimiz kalmasın diye uğraşlarımız sürüyor. Size söz veriyorum özellikle Mehmet Çelebi Tesislerini ortaya koyacağız, gösteri merkezi tamamen Tarsus Belediyesinin spor etkinliklerinde kullanılacak. Faruk Sodan Tesisleri tadilattan geçecek ve bir ayda teslim edeceğiz. Daha büyük tesisler yapılacak. Kapalı spor salonundan yarı olimpik havuza kadar tüm tesisler bir buçuk yılda bitirilecek. Bu kadar sporcumuzun olması, gençlerimizin, sporcularımızın sporla uğraşması çok önemli. Çeşitli bağımlılıkları, kötü kullanımları ortadan kaldıracak tek şey spordur. Madde bağımlılığı Avrupa’da, dünyada öne çıkıyor. Sadece sporla engel olabiliriz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'i uluslararası turizm markası yapma hedefine kararlılıkla ilerliyoruz"
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: "Mersin'i uluslararası turizm ...
Mersin'den Dubai ve Rusya’ya üzüm Silifke ilçesinde serada yetiştirilen üzümün kilosu 130 ile 150 liradan ihraç edildi
YEREL HABERLER Mersin'den Dubai ve Rusya’ya üzüm Silifke ilçesinde ...
Rosatom nükleer buzkıran Çukotka’nın reaktör tesisi için ekipman üretimine başladı
YEREL HABERLER Rosatom nükleer buzkıran Çukotka’nın reaktör tesisi ...
Mersin'de '100 bin gülücük' projesi Kentte bir AVM tarafından sosyal sorumluluk anlayışı kapsamında hayata geçirilen proje çerçevesinde, dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların oyuncak ve kitap ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor
YEREL HABERLER Mersin'de '100 bin gülücük' projesi Kentte bir AVM ...
Münir Özkul Kreşinde 23 Nisan coşkusu
YEREL HABERLER Münir Özkul Kreşinde 23 Nisan coşkusu
Kendi yeriymiş gibi girdi çalıp, gitti Mersin'de gündüz vakti bir futbol takımının tesisine tellerden atlayarak giren şahıs, yönetim odasının bulunduğu yerdeki birçok eşyayı çaldı Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülenen şahıs, rahat tavırlarıyla pes dedirtti
YEREL HABERLER Kendi yeriymiş gibi girdi çalıp, gitti Mersin'de ...
Mersin’de bahçeler beyaz gelinliğini giydi
YEREL HABERLER Mersin’de bahçeler beyaz gelinliğini giydi
Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz olacak
YEREL HABERLER Tarsus Doğa Parkı, 23 Nisan’da çocuklara ücretsiz ...
‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’ tamamlandı
YEREL HABERLER ‘Çocuklarda Bilinçli Ekran Kullanımı Projesi’ ...
Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma Kliniği açıldı Başkan Gültak: “Sokakta yaşayan can dostlarımız artık bize emanet”
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi Sokak Hayvanlarını Kısırlaştırma ...
Mersin´de 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı
YEREL HABERLER Mersin´de 22 avukat hakkında soruşturma başlatıldı
Mersin'de hasadı yapılan ilk üzüm Rusya ve Katar'a gitti 
YEREL HABERLER Mersin'de hasadı yapılan ilk üzüm Rusya ve Katar'a ...
Başkan Yılmaz: “Parklarımızı yenileyerek modern görünüm kazandırıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: “Parklarımızı yenileyerek modern ...
Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivalinde Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası ...
Tarsus’ta projeler hızla ilerliyor Başkan Bozdoğan, yapımı devam eden 75. Yıl Kültür Merkezi, Vuslat Düğün Salonu, Kent Meydanı, İsmetpaşa Mahallesi kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Tarsus’ta projeler hızla ilerliyor Başkan Bozdoğan, ...
Seçer: “Barınaklarımızda 350 adet yasaklı ırk köpek var”
YEREL HABERLER Seçer: “Barınaklarımızda 350 adet yasaklı ırk köpek ...
Eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Eski nişanlı cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet ...
Çukurova, Play-Off'ta Bursa ile eşleşti
YEREL HABERLER Çukurova, Play-Off'ta Bursa ile eşleşti
Mersin nüfusunun yüzde 27,2’si çocuk 2021 sonu itibariyle nüfusu 1 milyon 891 bin 145’e ulaşan Mersin’de, nüfusun 514 bin 353’ünü çocuklar oluşturdu
YEREL HABERLER Mersin nüfusunun yüzde 27,2’si çocuk 2021 sonu ...
Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek
YEREL HABERLER Silifke'de 2 bin aileye sıcak yemek
Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu Turnuvanın şampiyonlarına madalyalarını Vali Su, Başkan Gültak ve Müdür Koca taktı
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ödüller ...
Mezitli Belediyesi çalışanlarına metaverse semineri Başkan Tarhan: "Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak durumundayız"
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi çalışanlarına metaverse ...
Mersin'de ölümlü kaza kamerada Otomobilin çarptığı adamın savrulduğu an kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Mersin'de ölümlü kaza kamerada Otomobilin çarptığı ...
Bozyazı'da jandarma personele yangın eğitimi
YEREL HABERLER Bozyazı'da jandarma personele yangın eğitimi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.