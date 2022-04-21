Toroslar Belediyesinden 23 Nisan Gezici Bayram Tırı ile çocukları coşturacak

– Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında farklı bir etkinliğe imza atacak. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Gezici Bayram Tırının 23 Nisan’da tüm sokakları marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde gezeceğini ve çocuklarla buluşacağını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını bu yıl da büyük bir coşku ile birlik ve beraberlik içinde kutlayacak. Belediye, 23 Nisan Gezici Bayram Tırı ile çocukların neşesine neşe katacak.

Kutlamalarla ilgili açıklama yapan Başkan Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 102’nci yıl dönümünü kutladı. “Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir” ilkesinin varoluş temelini oluşturan TBMM’nin kuruluşunun, Türk milleti için bir dönüm noktası olduğunu belirten Yılmaz, tüm çocuklara seslenerek; “Sevgili çocuklar; Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin simgesi olan meclisimizin kuruluş gününü, egemenliğimizi sonsuza dek koruyacak olan sizlere armağan etti. Sizler, her şeyin en iyisine, en güzeline layıksınız. Sizlerin yüzleri gülünce biz de mutlu oluyoruz. Sizlere güvenimiz tam” dedi.



“Kültürel değerlerimizi gelecek nesillere aktarıyoruz”

Kültürel değerleri yaşatmanın ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmanın önemine değinen Yılmaz, “Bu değerlerimizden biri de Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar sofralarımız ve Ramazan Panayırımız. Çocuklarımızı unutulmaya yüz tutmuş Ramazan eğlenceleriyle buluşturuyoruz. Çocuklarımızın hatıralarında HacivatKaragöz’ü, Meddah’ı da anımsamalarını istiyoruz. Başta eğitim olmak üzere; sağlık, spor ve sanat alanlarında yanlarında olduğumuz çocuklarımızın, milli değerlerine bağlı ve geleceğe ümitle bakan nesiller olarak yetişmesi için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Bayram Tırımızı tüm çocuklarımızla buluşturacağız”

23 Nisan Cumartesi günü hazırladıkları Gezici Bayram Tırı ile kutlamalara bu yıl da renk katacaklarını belirten Yılmaz, “İlçemizin tüm sokaklarını marşlar ve çocuk şarkıları eşliğinde gezecek olan Bayram Tırımızı tüm çocuklarımızla buluşturacağız. Biz de çocuklarımızla bu özel günde beraber olacağız. Çocuklarımızın neşesi, coşkusu ve enerjisi meydanları ve sokaklarımızı süsleyecek. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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