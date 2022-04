Başkan Seçer, koltuğunu 4’üncü sınıf öğrencisi Esma’ya bıraktı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Mezitli’deki özel bir ilkokulun 4’üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırladı

– Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli’deki özel bir ilkokulun 4’üncü sınıf öğrencilerini makamında ağırlayarak sorularını yanıtladı. Öğrencilerden Esma Karaoğlan, Seçer’in koltuğuna oturarak taleplere yanıt verdi.

Mersin’in merkez Mezitli ilçesindeki özel bir ilkokulda eğitim gören 4’üncü sınıf öğrencileri, hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde hem de Sosyal Bilgiler dersleri için yerel yönetimleri tanımak amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i ziyaret etti. Seçer, çocukların merak ettiği konularda tüm sorularına yanıt verdi

Ziyarette çocuklardan Esma Karaoğlan, arkadaşları arasında oy birliğiyle Başkan Seçer’in koltuğuna oturmaya hak kazandı ve taleplere tek tek yanıt verdi.



Başkan Seçer, çocuklarla sohbet etti

Seçer, ziyarette çocuklarla sohbet etti. Seçer, çocuklara “23 Nisan haftası. 23 Nisan ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Nedir 23 Nisan?” diye sordu ve çocuklardan 23 Nisan’ın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu yanıtını aldı. TBMM’nin ne zaman açıldığını da soran Seçer, 23 Nisan 1920 yanıtını aldığında, “Bilgiler çok iyi” yanıtını verdi. Çocuklara TBMM’ye gidip gitmediklerini de soran Seçer, “Benim orada 8 yıl görev yaptığımı biliyor musunuz milletvekili olarak? Orada ne yazıyor? ‘Hâkimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir.’ Çünkü orası milletin meclisidir. Orada oturan milletvekilleri milletin vekilleridir. Yani millet adına orada söz söyleyenlerdir. Sizleri temsil edenlerdir. Parlamento bir anlamda halkın sesi demektir” dedi.



“Ülkemizi seveceğiz. İnsanlığı seveceğiz. İnsanlık için çalışacağız”

“Mustafa Kemal Atatürk’ü seviyor muyuz?” diye soran Seçer’e çocuklar hep bir ağızdan yüksek sesle “Çok seviyoruz” yanıtını verdi. Başkan Seçer, aldığı yanıt üzerine, “Atatürk, çocuklarımıza bugünü Çocuk Bayramı olarak armağan etti ama aslında bütün bir ulusa da Cumhuriyeti armağan etti. Yani milletin kendi kendini yönetmesi, kendisi için alacağı kararları kendisinin almasını sağladı. Bu önemli. Biz de bu düşünceler doğrultusunda daha çok çalışacağız. Ülkemizi ve insanlığı daha çok seveceğiz. İnsanlık için çalışacağız. Huzur, barış, kardeşlik için kavga etmeyeceğiz” diye konuştu.

Çocukların bilgi donanımlarının çok iyi olduğunu belirten Seçer, onların sorularını da yanıtladı. Başkan Seçer, çocuklardan kent hakkında gelen taleplere de cevap verirken, isteklerini ilgili daire başkanlıklarına yönlendirdi. Bir çocuktan gelen “Başkan olmak nasıl bir duygu?” sorusuna da yanıt veren Seçer, “Başkan olmak sorumluluk yükleyen bir duygu, çünkü tüm bir kentin sorumluluğu benim üzerimde ama beni çok mutlu eden bir duygu. Çünkü insanlara hizmet etmeyi, insanlara yardımcı olmayı sevdiğim için çok mutluluk veren bir duygu başkanlık benim için” ifadelerini kullandı.



“Çevreyi korumalıyız”

Çocuklardan gelen yeşil alanların korunması ile ilgili soruya da yanıt veren Seçer, “Çevre duyarlılığına sahip vatandaşlar olmamız lazım. Bunun eğitimi evde başlıyor, okulda devam ediyor ve yaşadığımız sürece de sürüp gidiyor. Çevreyi korumalıyız. Biz her gün sokakları temizlesek, Mersin’de yaşayanlar bu bilinçten, bu eğitimden yoksunsa elindeki çöpü çöp kutusuna atmak yerine caddeye bırakıyorsa, biz kenti temiz tutamayız. Lütfen çevreyi temiz tutalım, çevreyi kirleten birini gördüğümüz zaman kibar bir dille onu uyaralım. ‘Lütfen çevreyi kirletmeyiniz’ diyelim” dedi.



“Uygun olan her yere okuma salonu ve kütüphane yapıyoruz”

“Daha çok kütüphane yaptırabilir misiniz?” sorusu üzerine Seçer, Galatasaray Meydanında yapımı süren Adres Okuma Salonunu öğrencilere anlatarak, “Türkiye’nin belki de en güzel kütüphanesi yapılıyor. Deniz manzaralı muazzam bir kütüphane yapıyoruz. Orası 24 saat açık olacak. İnşaat da çok hızlı devam ediyor. Çok kısa sürede bitireceğiz” diye konuştu.

Kongre Merkezi’ndeki kütüphaneyi, marinanın olduğu bölgedeki Öğrenci Çalışma Merkezi ve Tarsus’a açılan yeni kütüphaneyi de anlatan Seçer, “İkinci kütüphane inşaatı devam ediyor. Halkkent tarafında çok güzel bir Toplum Merkezi var. Orada da kreşimiz, okuma salonumuz, kütüphanemiz var. Uygun olan her yere okuma salonu ve kütüphane yapıyoruz. Sayısını her geçen gün artıracağız” şeklinde konuştu.

Bilim Müzesi açacaklarını da söyleyen Seçer, “Küresel ısınma ve iklim değişikliği temalı çok güzel, değerli araştırmalar yaptılar. Orada sizlerin eğitimini sağlayacağız. Bir de suyun değerinin anlaşılması, farkındalık oluşturmak için şu anda eğitimlerimiz var ama bir ‘Su Müzesi’ yapımı devam ediyor MESKİ’de. Nostaljik olacak aynı zamanda. Suyun kaynağından en son arıtmadan çıktığı noktaya kadar o işlemleri daha bir bilimsel hüviyetle anlatacaklar. Çocuklarımız için muazzam bir iş olacak” dedi.

Başkan Seçer, ardından koltuğunu verdiği Esma Karaoğlan'a, “Ben bir çocuk olarak daha fazla yeşil alan ve oyun parkı istiyorum. Bu konudaki projelerinizi anlatabilir misiniz başkanım” sorusunu yöneltti. Esma ise “İlk önce ağaç dikerim. Ondan sonra da parklar için doğru malzemeyi bulurum. Daha sonra parkı inşa ederim ve yeşillik de yapmış olurum” yanıtını verdi.

Ziyarette, Resim Öğretmeni Rukiye Kanter, Başkan Seçer ve Meral Seçer’in kara kalemle çizilen resimlerinin olduğu tabloyu Seçer’e hediye etti. Seçer ayrıca çocukları Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan günü saat 12.30’da Galatasaray Meydanında düzenlenecek olan kortej yürüyüşüne davet etti. Ziyaret sonunda çocuklara hediyeler verildi.

