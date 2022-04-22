MESKİ'den kayıp kaçakla mücadele

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, fiziki kayıp kaçakla mücadeleye tüm ilçelerde son hızla devam ediyor. Bu kapsamda göreve başlayan 4 adet sızıntı tespit ekibine teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde kenti ihtiyacı olan altyapıya kavuşturmaya devam eden MESKİ, kayıp­ kaçak konusundaki çalışmalarına yenilerini ekliyor. Mersin’de boşa akan bir damla su kalmaması için çalışmalarını hızlandıran MESKİ, fiziki içmesuyu kayıpları ile mücadelesini tüm ilçelerde aktif bir şekilde yürütüyor. MESKİ, merkez ilçelerde yaptığı çalışmaların yanı sıra yeni kurulan doğu ve batı fiziki kayıp şeflikleri ile yüzeye çıkmayan içmesuyu arızalarına hızlıca müdahale ediyor. Böylelikle zamandan da tasarruf eden MESKİ, daha ekonomik çözümler de üretiyor. İçmesuyu kayıplarını en aza indirmek adına oluşturulan MESKİ ekipleri, kullandıkları son teknoloji cihazlar yardımıyla tüm ilçelerde aktif bir şekilde sızıntı tespiti ve onarımını hızlı bir şekilde yerine getiriyor.

MESKİ Genel Müdürlüğü Fiziki Kayıp ve SCADA Müdürü olarak görev yapan Ömer Pekmez, “Merkezde 2009 yılından beri yapmış olduğumuz çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalarda tecrübeli arkadaşlarımız yeni gelen arkadaşlarımıza sahada uygulamalı olarak arızanın tespitinin nasıl yapıldığını, cihazların kullanımını, şebeke yapısının fiziki kayba etkisini vesaire bu sistemlerin nasıl çalışması gerektiğini uygulamalı olarak gösteriyorlar. Daha sonrasında arızamızı tespit edip, arıza ekibiyle beraber içmesuyu arızalarımızı gideriyoruz. Böylece kayıpların önüne geçilmesi adına çok büyük bir adım atılmış oluyor. Artık ilçelerde de faal olarak devam eden çalışmalarımız arkadaşlarımız tarafından yürütülecek. Şu anda burada uygulamalı bir çalışma yapıyoruz. Birazdan da arkadaşlarımız bulmuş olduğumuz arızayı açıp onarımını sağlayacaklar. Daha önce ilçelerde fiziki kayıp tespiti çalışmaları merkezden ekip gönderilerek çözüme kavuşturuluyordu. Şu anda ilçelerde de bu ekipler kuruldu ve çalışmalar başlayacağı için daha efektif, daha hızlı ve daha ekonomik çözümler üretmek adına bizim yararımıza olacak. Hem zamandan tasarruf etmiş olacağız hem de buradan ekibin oraya gidip gelmesi, yakıt maliyetleri vesaireler, bunların önüne geçilmiş olacak. Oradaki arızanın müdahale edilme süresi minimuma indirilmiş olup, daha çabuk çözüme kavuşmuş olacak" dedi.

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