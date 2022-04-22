Minikler 23 Nisan coşkusunu sokaklara taşıdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde hizmet veren Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi’nde ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ coşkusu yaşandı. Atölyede eğitim gören çocuklar, mahallelerinde yaptıkları kortej yürüyüşü ile bayram coşkusunu sokaklara taşıdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesinde eğitim gören çocuklar ile anneleri, Mevlana Mahalle Muhtarlığı önünde toplanarak, atölyeye kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla birlikte yürüyen minikler, üzerlerinde Atatürk siluetlerinin basılı olduğu tişörtler giydi. Atölyenin önüne kadar yürüyen minikler, sokaklara 23 Nisan coşkusunu taşıdı. Mahalle halkı da bu coşkuya evlerinin balkon ve pencerelerinden ortak oldu.

Kortej boyunca 23 Nisan coşkusuna yakışır şarkılar ve marşlar eşliğinde yürüyen çocuklar, daha sonra atölye önünde gösterilerini sergiledi. Şiirler okuyup, şarkılar söyleyen ve dans eden minikleri, aileleri de coşku ve heyecanla izledi.



“Çocuklarımızın kendi mahallelerinde bir anıları olsun istedik”

Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu ve Okul Öncesi Öğretmeni Sonay Berber, 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bir haftadır çocuklara 23 Nisan’la ilgili çalışmalar yaptırdıklarını anlatarak, “Çocuklarımızın aslında kendi mahallelerinde bir anıları olsun istedik. Amacımız, hem onlara armağan edilen 23 Nisan’ı eğlenceli kutlamaları hem de bu yollardan her zaman geçiyorlar ama öyle bir anı bırakılmamıştır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.