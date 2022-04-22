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Başkan Seçer: "Bütün projeleri sonuca odaklı yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, pandemi nedeniyle ara verilen sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar yeniden başladı

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sadece, "bütün projeleri, sonuca odaklı yapıyoruz. Takip ediyoruz" dedi.

Başkan Seçer: "Bütün projeleri sonuca odaklı yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, pandemi nedeniyle ara verilen sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar yeniden başladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Sadece, "bütün projeleri, sonuca odaklı yapıyoruz. Takip ediyoruz” dedi.
TMMOB’a bağlı meslek odalarının başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonu’nda bir araya gelen Başkan Seçer, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin kent hakkındaki fikirlerini ve önerilerini dinleyip, sorularına yanıt verdi. Toplantıda Başkan Seçer’e MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir ve MESKİ daire başkanları ile bürokratları da eşlik etti.
Bütün odalara, kentin sorunlarına gösterdikleri duyarlılık ve Büyükşehir ile yapılan iş birliği için teşekkür eden Seçer, limanın genişlemesinden Kaleköy’deki sanayi sitesi yapımına, polipropilen tesisinden Mezitli’deki küçük sanayi sitesindeki imar değişikliği ve balık çiftliklerine kadar birçok konuda iş birliği yaptıklarını hatırlattı. Seçer, “Kentin geleceği, kentte yaşayan hemşehrilerimizin sağlığı öncelikli olarak bizden sorumludur diyerek atamayla gelen bir görevli edasıyla değil, seçilmiş bir görevli edasıyla görevimizi tam layıkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesinin ve başkanının tavrı çok nettir. Doğru bildiği konularda açık yüreklilikle duygu ve düşüncelerini ifade etmektedir” dedi.

“Her yıl 60 aileye bir çiftlik kuruyoruz”
Tüketim kooperatifleri kurulmasıyla ile ilgili gelen talebi değerlendiren Seçer, sürdürülebilir bir proje için iyi analiz gerektiğini belirterek, “Tarım projelerini özellikle takip edin. Sadece Mersin Büyükşehir Belediyesini değil ilçe belediyeleri, diğer büyükşehirleri de. ‘Bugün gündeme oturalım, projenin yarınını yarın konuşuruz’ bu tip projeler kaynak israfıdır. Yaptığımız bütün projeleri, sonuca odaklı yapıyoruz. Takip ediyoruz” diye konuştu.
Halen devam eden Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi’ne dikkat çeken Seçer, “Türkiye’de bunu başaracak çok az sayıda belediye vardır. Her yıl 60 aileye bir çiftlik kuruyoruz. Bölgedeki popülasyonu iyileştirici bir proje bu” şeklinde konuştu.
Kooperatifleri bir araya getirecek SKüp çalışmasının da yürütüldüğünü hatırlatan Seçer, önümüzdeki günlerde bu konuda bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyledi. Yeni bulvarlar açtıklarından ve çevre yolları yaptıklarından bahseden Seçer, “Biz hem Tarsus’a hem Mersin’e yeni bir Ulaşım Master Planı yapıyoruz. Bizim şu anda katlı kavşaklarla ilgili en majör olarak gördüğümüz nokta Saya Park’ın olduğu noktalar. Orayla ilgili projeler son aşamasında. Hal Kavşağı’nın projesi bitti. Belki önceliği oraya vereceğiz. Dikenliyol’da kuzey güney hattı Haziran’da başlıyor. Battı çıktı yapıyoruz oraya” ifadelerini kullandı.
Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nin yanında yapımı devam eden otopark hakkında da bilgi veren Seçer, bitmek üzere olan bu çalışmanın üst tarafını da Umut Çocuk Meydanı yapacaklarını ve Umut Çocuk Heykeli’ni oraya yerleştireceklerini anlattı. Otopark konusunda gelen talep üzerine Seçer, metronun da sağlayacağı avantajlardan söz ederken, "Bizim 11 istasyonun 7’sinde otopark var. Her biri 200 araçlık, bin 400 araçlık otopark var. Yani metro bir toplu taşıma aracı ama aynı zamanda istasyonları vasıtasıyla da muazzam sosyal imkânlar sunuyor kente. İşte onlardan bir tanesi otopark. Sanat galerileri, sosyal alanlar, alışveriş noktaları gibi alanlar da sunuyor. O açıdan güzergâh üzerinde otopark sorununu çözecek önemli bir çalışma olarak değerlendiriyorum” diye konuştu.
Metronun teknik detayları hakkında bilgiler veren Seçer, Mersin Metrosunun temelini 3 Ocak’ta attıklarını hatırlattı. Seçer, Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde 900 milyon liralık finansmanın imzadan çıkması için talepte bulunduğunu söyleyerek, “Kendisinden şehir adına istediğimiz buydu. ‘Lütfen bir an önce imzadan çıksın’. Çünkü hak edişler başladı. İlk etapta sadece inşaatı 4 milyar lira. Bunun yüzde 15’ini belediye kendi imkanlarıyla ödeyecek. Biz şimdi hak edişleri ödemeye başladık, kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Finansmanı kullanma hakkımızı kullanabilmek için, kendisinden imzadan bir an önce çıkmasını istedim” dedi.

"Buraya destek olunması gerektiğini söyledim"
Metroda önce istasyonların yapılacağı bilgisini aktaran Seçer, bu yıl sonunda da TBM’in geleceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin de detaylarını paylaşan Seçer, "“Uzun süredir biz toplu olarak belediye başkanları randevu talep ediyorduk, gelmiyordu. AK Parti Grup Toplantısı’ndan sonra bana zaman ayırdı, görüşme talebimi kabul etti, oturduk, konuştuk. Ben kentimizi kendisine anlattım. Ben kentime hizmet yapmak istiyorum. Çok açık. Ben iyi bir başkanlık yapmak istiyorum. Siyasi tartışmalardan da benim kentim etkileniyor. Ben bunu her konuşmamda da söylüyorum. Buraya destek olunması gerektiğini söyledim. Kendileri de tüm siyasetçiler buranın ne kadar önemli, stratejik bir kent olduğunu, toplumsal barış açısından çok hassas olduğunu, buradaki yöneticilerin çok dengeli insanlar olması gerektiğini, ağzından çıkanı kulağının duyması gerektiğini biliyorlar. Bütün bunlar üzerinde değerlendirmeler yaptık ve sonra ben her zaman olduğu gibi iş birliği istediğimi ve kentimize hizmet götürebilmek için de kendisine mutlaka desteğini beklediğimizi söyledim. Olumlu bir görüşme oldu. Umut ediyorum bu da sonuçlara yansır. Neden? Bunu metro olayına da bağlayacağım. Çünkü benim gidiş nedenim oydu. Ama bir talepte bulunurken de gerekçeleri ortaya koymam gerektiği için bu sohbetler oldu" ifadelerini kullandı.
Atatürk Parkı’nda imza sorunları yaşadıklarını belirten Seçer, "Kültür Park ve Atatürk Parkı’nda tahsis alamıyoruz. 2020 yılında gidip bizzat Çevre Bakanı ile görüştüm. İki yıllık ön tahsis verdiler. Oysa yasa açık, belediye dolgu alanları büyükşehirlerde belediyelere devredilir. Yasa açık ama kesin tahsis alamadık” diye konuştu.
Kültür Park’ın, yaptıkları yenilikler sayesinde daha güvenli bir yer haline geldiğini söyleyen Seçer, temizlik ve bakım işlemlerinin kendilerinde olduğunu ancak tahsis alamadıklarını vurguladı. Eski Orkide Kafe’yi kütüphane yaptıklarının bilgisini de paylaşan Seçer, “Zamanında oranın devri yapılmış belediyeye ama Yenişehir kısmını Bakanlık yapmıyor. Bu gecikme, bu engelleme, adını siz koyacaksınız ama biz ihalelere çıkamıyoruz. Şimdi Mersin İdmanyurdu Meydanı ile Hilton arasında düzenleme yapacağız. Projesini bitirdi arkadaşlar ama ihaleye çıkamıyoruz çünkü tahsisini vermiyorlar” dedi.
Atatürk Parkı için verilen tahsis süresinin bittiğini vurgulayan Seçer, "Atatürk Parkı deyip geçmeyin. Oraya Balıkçı Barınağı’na; ‘Su Sporları Merkezi’ yapılıyor. 18 dönümünü Atatürk Parkı’nda açık otopark. Ben buna karşı çıktım. İlgilenen arkadaşlarıma da söyledim. Dedim ki ‘ben karşı çıkıyorum ama STK’lar da karşı çıkar, bu işten vazgeçin.’ ‘Su Sporları Merkezi’, AVM değil. Ona göre projeyi görelim destek olalım, yoğunluğuna bakalım. Nerede, neler oluyor oraya bakalım” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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