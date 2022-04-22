Tarsus Belediyesi, üniversite öğrencilerinin burslarını hesaplarına yatırdı

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda verilen üniversite öğrencilerine öğrenim desteğinin ilk taksitini hesaplara yatırdıklarını duyurdu.

Üniversitelerde lisans ve ön lisans programlarında örgün öğretime yerleşen öğrenciler, belirlenen şartlar altında ve süre içinde başvurularını tamamladı. Yapılan incelemeler sonucunda 861 öğrenci burstan faydalanmaya hak kazandı. Eğitim desteğini almaya hak kazanan 861 öğrencinin burslarının ilk taksiti başvuru sırasında beyan ettikleri banka hesaplarına yatırıldı. Eğitim yardımına başvuruda bulunan 553 lisans, 308 ön lisans toplam 861 üniversite öğrencisi eğitim yardımlarına kavuştu. 4 yıllıklar için belirlenen 1500 TL’lik eğitim desteğinin 750 TL’si, 2 yıllık öğrenciler için belirlenen 750 TL’nin 350 TL’si hesaplarına yatırıldı. En kısa sürede ikinci ödemeler de gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Bu yıl üniversiteyi kazanarak eğitim desteğimize başvuruda bulunan 861 öğrencimizin eğitim yardımları hesaplarına yatırıldı. Eğitime verdiğimiz desteği her gün daha da arttırarak gençlerimizin başarısına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

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