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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdeniz Belediyesinden Türk Kızılayı'na yer tahsisi

İHA

Akdeniz Belediyesinden Türk Kızılayı'na yer tahsisi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile Türk Kızılayı Yenişehir Şube Başkanı Tevfik Sağlam arasında protokol imzalandı. Protokol ile Kızılay Yenişehir Şubesine, Mersin Millet Bahçesi'nin Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde kalan bir bölümünde yer tahsisi sağlandı.
Mersin’de, kamu yararına hizmet veren dernek ve sivil toplum kuruluşlarına özel önem veren Akdeniz Belediyesi, son olarak Türk Kızılayı Yenişehir Şubesine anlamlı bir destek verdi. İmzalanan protokol sayesinde Mersin Millet Bahçesi’nin Yenişehir ilçesi sınırlarında kalan bir bölümünde, Kızılay Yenişehir Şubesine yeni hizmet binası kazandırılması amacıyla protokol imzalandı.

“İlçede yaşayan vatandaşlara kolaylıkla ulaşılabilecek”
İmza töreninde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Amacımız, Kızılay’ın iş ve işlemlerini, örgütlenmesini kolaylıkla yapabilmesini ve ilçede yaşayan vatandaşlarımıza rahatlıkla ulaşarak hizmet verebilmesini sağlamak. Umarım Kızılay en güzel hizmetlerini gerçekleştirecektir. Ayrıca Millet Bahçesi de bu anlamda güzel ve anlamlı bir hizmete ev sahipliği yapmış olacaktır” dedi.

“Yenişehir Kızılayı güzel bir mekan kazanacak”
Türk Kızılayı Yenişehir Şube Başkanı Tevfik Sağlam ise konuşmasında, şubelerinin bir hizmet binası olmadığını ifade ederek, “Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak, bizlere çok büyük ve anlamlı bir destek vererek Yenişehir Kızılayı’na, Yenişehir halkı ve gönüllü Kızılaylılara güzel bir mekan temin etmiş oldu. Duyarlılığı nedeniyle Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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