Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar

Akdeniz Belediyesinin, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ile birlikte, ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ dolayısıyla organize ettiği ‘Dilek Ağacı Projesi’ çerçevesinde çocuklara diledikleri hediyeler takdim edildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belediye konferans salonunda düzenlenen buluşmaya, Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Kazım Yüksel, Baro Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Ezgi Şimşek, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri, öğretmenler, veliler, Abdullah Şahutoğlu ile Camili İlköğretim okulunun öğrencileri katıldı. Etkinlikte şiir okuyup dans gösterileri yapan öğrenciler, oratoryo gösterisiyle de konuklara keyifli dakikalar yaşattı.

Etkinliği tanıtan kısa film gösteriminin ardından konuşan Akdeniz Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Duman, Mersin Barosu ile işbirliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen projede, Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu ile Camili İlkokulunun ziyaret edildiğini ve buralarda okuyan çocukların taleplerinin dinlendiğini söyledi. “Bizler de bu durumu görev edinerek harekete geçtik” diyen Duman; “Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'ın talimatları doğrultusunda Abdullah Şahutoğlu İlköğretim Okulu'ndan 95, Camili İlkokulu'ndan 40 olmak üzere, 135 öğrencimiz hayal edip, dilek ağacına astıkları hediyelerini alacak. Muhabbet kuşundan, uzaktan kumandalı arabaya, oyuncak bebekten, futbol topu ve patene kadar onlarca hediye bugün sevgili çocuklarımıza teslim edilecek” dedi.



“Hayallerinizin peşini bırakmayın”

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Kazım Yüksel de törende yaptığı konuşmada, uzun yıllardır düzenledikleri projeyi bu yıl Akdeniz Belediyesi ile birlikte hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi. Çocuklara seslenen Yüksel; “Hayalleriniz çok güzel. Bu hayallerinizi peşini hiçbir zaman bırakmayın. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan öğrenciler şiirler okudu, dans gösterileri düzenledi. Törende Camili İlköğretim okulunun öğrencilerinin ‘Konuşan Tablo’ adlı oratoryo gösterisi de konukların büyük beğenisini topladı. Tören, hayallerini ve isteklerini çizip dilek ağacına asan çocuklara hediyelerinin takdiminin ardından sona erdi.

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