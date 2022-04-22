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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer: Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok"

İHA

Seçer: Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çavuşlu İlkokulu 3. sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Başkan Seçer, oturduğu koltuğu çocuklardan Kürşat Alp Tuncer’e bıraktı.
Ziyarette Çavuşlu İlkokulu Müdürü Mine Mavi Özden, Sınıf Öğretmeni Ümit Ateş ve öğrencilerden Kürşat Alp Tuncer, Durmuş Işıklı, Ayşe Parlak ve Şeval Kaplan yer aldı. Öğrencilerden Şeval Kaplan, Başkan Seçer’e kendi yaptığı tabloyu hediye etti. Başkan Seçer, “Senin çalışman değil mi bu? Harikasın. Çok güzel çalışmışsın. Çok mutlu oldum” dedi. Çocuklara hangi dersi çok sevdiklerini soran Başkan Seçer, minik Şeval’e de “Resim dersini mi çok seviyorsun?” sorusunu yöneltti. Şeval Kaplan’ın “Evet” yanıtı üzerine Başkan Seçer de “Ressam olacaksın sen. Eminim. Kullandığın renklere bakılırsa hayal dünyan da geniş” ifadelerini kullandı.
“Dersleriniz iyi, gözlerinizden belli oluyor”
Çocuklara derslerinin nasıl olduğunu da soran Başkan Seçer, “Dersleriniz iyi, gözlerinizden belli oluyor” diye konuştu. Okul Müdürü Mine Mavi Özden ise “Sizinle olmaktan hem mutluluk hem gurur duyuyoruz. Çocuklarımızın da unutamayacakları bir anı olacağını düşünüyorum” dedi. Çocuklardan Durmuş Işıklı, “Bize getirdiğiniz sütler için çok teşekkür ederiz” derken, sınıf öğretmeni Ümit Ateş de “Sütleri memnuniyetle içiyorlar Başkanım” diye konuştu.

“Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok”
Başkan Seçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine değinerek, “Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok. Ulusal Egemenlik neyi ifade ediyor, neyi çağrıştırıyor? ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ Nerede yazıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisinde yazıyor” dedi.
Seçer, çocukların tüm taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli notları aldırdı
Öğrencilere ileride hangi mesleği seçmek istediklerini soran Başkan Seçer, miniklerden birbirinden güzel yanıtlar aldı. Okul bahçelerinin asfaltlanmasını ve okul binasının boyanmasını isteyen minik öğrenciler, hayvan barınağına gitmek için araç talebinde de bulundu. Bu talepleri yerine getireceklerini söyleyen Seçer, çocukların kütüphaneleri için kitap isteğine de kayıtsız kalmadı ve kitap göndereceklerini söyledi. Okul Müdürü Özden de bölgedeki çocukların dünyaya açılan pencerelerinin sadece okulları olduğunu belirterek, sosyal etkinliklerle çocukları desteklemek istediklerini vurguladı.

Seçer, tüm taleplere olumlu yanıt verdi
Başkan Seçer de gerekli notları aldırarak, “İlk etapta kütüphaneye kitap gönderiyoruz, hayvan barınağına ne zaman gitmek istiyorlarsa organize oluyorlar, araç gönderiyoruz” şeklinde konuştu. Okul Müdürü Özden’in sokak hayvanlarını beslemek için mama talebine de yanıt veren Başkan Seçer, “Onu zaten barınağa gittiğiniz zaman onlar size yardımcı olacaklar. Bir de zeminle ilgili bir teknik eleman gönderin. Dış cephe için de Fen İşleri ile konuşalım, bunlarla ilgili bana bilgi aktarsınlar” şeklinde not aldırdı.

Seçer’in koltuğuna Kürşat Alp oturdu
Başkan Seçer ayrıca, “Şimdi benim makam koltuğum yok görüyorsunuz. Ben makam koltuğu kullanmıyorum ama şu oturduğum koltuğa birinizi oturtalım” dedi ve arkadaşları arasından seçilen Kürşat Alp Tuncer Başkan oldu. Başkan Seçer, “Böyle makam masası olmayan bir başkan ile de ilk kez karşılaştınız. Kaldırdım hepsini. Çalışmam gerektiği zaman masa var. Böyle daha iyi hissediyorum kendimi” diye konuştu.

Çocuklara öğütler verdi
Çocuklar, Başkan Seçer’e kaç yaşında olduğunu sordu ve Seçer de miniklerden yaşını tahmin etmelerini istedi. Çocuklardan birbirinden farklı cevaplar alan Başkan Seçer, 58 yaşında olduğunu söyledi. Çocukların daha genç gösterdiğini söylemeleri üzerine ise Başkan Seçer, “Spor yaparsanız, çalışırsanız, hareketli olursanız, sağlığınıza dikkat ederseniz, pozitif olursanız, siz de böyle dinç kalabilirsiniz. Ama çok erken yaşlarda alışkanlık edinmeniz lazım. Mutlaka spor yapın, sağlıklı beslenin, çok kitap okuyun. Mümkün olduğunca çok. Bakın ne güzel Şeval resim sanatı ile uğraşıyor. Sanatla uğraşın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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