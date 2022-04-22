Meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi



Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen´i öldüren doktor Hasan Çayır için `Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Olay, geçen yıl 20 Ekim'de, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Hasan Çayır ile daha önce tartışma yaşadığı meslektaşı Ahmet Dikmen arasında yine tartışma çıktı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girerek Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Ahmet Dikmen, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan Hasan Çayır, tutuklandı.

ŞİZOFREN OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Polise verdiği ifadesinde şizofreni olduğunu, tedavi gördüğünü, aktif muayene yapmamakla birlikte doktorluk yaptığını ileri süren Çayır, "Çok uzun senelerdir sesler duyuyorum. Olay günü tüfeğim ile gittiğim doğrudur. Bir kişiye karşı takıntılıydım. Ancak cinayeti hatırlamıyorum" dedi.

Çayır hakkında soruşturmasını tamamlayan savcı, 'Tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek´ suçundan iddianame hazırladı. Mersin 3´nci Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edilen iddianamede Hasan Çayır hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

ERKEKSEN GEL, SENİ YOK EDECEĞİM VE KESECEĞİM

İddianamede Dr. Hasan Çayır´ın, geçici görevli olarak bir süre sağlık merkezinden ayrılan Dr. Ahmet Dikmen´in yerine sorumlu hekimlik yaptığı belirtildi. Dikmen´in dönüp görevini devralması üzerine Hasan Çayır´ın husumet duymaya başladığına yer verildi. İş yerinde disiplinsiz davranışlar sergileyen Çayır'ın, Dikmen'e yönelik hakaret ettiği, ilerleyen günlerde ise öldürme kastını ortaya çıkaracak şekilde, "Yarın sabah bu iş yerine gelmeyeceksin, gelebiliyorsan erkeksen gel, seni yok edeceğim ve keseceğim" dediği vurgulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2022-04-22 17:20:51



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