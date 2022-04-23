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Büyükşehir Belediyesi, ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açıyor POMEM, PMYO, BESYO, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlananlara ücretsiz kurs verilecek

İHA

Büyükşehir Belediyesi, ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açıyor POMEM, PMYO, BESYO, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlananlara ücretsiz kurs verilecek

– Mersin Büyükşehir Belediyesi, POMEM, PMYO, BESYO, bekçilik ve MSÜ yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ açacak. 25 Nisan’da başvuruların başlayacağı kurslara katılmak isteyenler Macit Özcan Spor Kompleksindeki Kurs Kayıt Merkezinden kayıt yaptırabilecek.
Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, hayata geçirdiği ücretsiz ‘Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu’ ile gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Polis Akademisi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), bekçilik, Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) gibi okullarda eğitim alarak geleceklerini şekillendirmek isteyen gençler, bu kursa katılarak fiziki mülakatlara hazırlanabilecek.
Büyükşehir Belediyesinde görevli, alanında uzman antrenörlerin vereceği kurslarda, her öğrencinin girmek istediği okulun fiziki yeterlilik parkuru oluşturulacak. Hazırlanan parkurda adaylar birebir saha ölçülerinde ve profesyonel ekipmanlarla test edilecek.

Başvurular 25 Nisan’da başlıyor
25 Nisan’da başvuruları başlayacak olan kurslara hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında Mersin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kurs Kayıt Merkezinden başvuru yapılabilecek. Kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, ‘0324 533 21 42’ numaralı telefonu arayarak başvuru ve kurs detaylarını öğrenebilecek.

“Kurslarımız yaklaşık 25 kişilik gruplardan oluşacak”
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, projenin detayları hakkında bilgi verdi. Taşkın, kursların tamamen ücretsiz olduğunu belirterek, “Macit Özcan Spor Kompleksi içerisindeki Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gençlerimiz bir sağlık raporu ile müracaat ettiklerinde kurslara başlayacağız. Kurslarımız yaklaşık 25 kişilik gruplardan oluşacak. Müracaat oldukça biz bunun devamını getireceğiz” dedi.

“Ayrı ayrı parkurlarını oluşturup ona göre kurslarımızı yapacağız”
Başvuran her genci kursa alacaklarını ifade eden Taşkın, “Ona göre sınıflandıracağız. Hangi grupta müracaatlarla ilgili bir sınıf oluşursa o grupta açacağız. Hiçbir gencimizi dışarıda bırakmayacağız. Her alanda farklı parkurlar farklı fiziksel sınavlar uygulanıyor. Biz bunların her birinin ayrı ayrı parkurlarını oluşturup ona göre kurslarımızı yapacağız. Uzman antrenörlerimiz nezaretinde Macit Özcan Spor Kompleksimizde ve spor salonumuzda kurslarımız devam edecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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