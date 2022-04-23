Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti

İHA

Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında başkanlık makamını, 6’ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Kayra Renklidağ devretti.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Renklidağ ailesini makamında ağırladı. Başkan Gültak, ziyarette makam koltuğunu 12 yaşındaki öğrenci Kayra Renklidağ’a bıraktı. Kayra, yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan’ın, dünya çocuklarının imrenerek baktığı bir bayram olduğunu ifade ederek, “Sevinmek, eğlenmek, oynamak, hayatı gönlümüzce, doyasıya yaşamak bizim hakkımızdır. Bugünleri bizlere armağan eden şehit ve gazilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

“Bugünleri bizlere armağan eden büyüklerimizi unutmayalım”
Akranlarına da seslenen Kayra Renklidağ, “Kendimizi bilim, teknik fen alanında yetiştirmemiz çok önemli. Ancak bundan da önemlisi ahlak bakımından yetiştirmemizdir. Bugünün ahlaklı çocukları olan bizler, yarının geleceğini bugünden inşa etmekteyiz. Mutlu, huzurlu bir gelecek, kendimizi her alanda geliştirmemizle mümkün olacaktır. Gülelim, oynayalım, sevinelim. Tüm bunları yaparken de bizlere bugünleri armağan eden büyüklerimizi unutmayalım. Bu mutlu günlere hangi şartlarda ulaştık, bu cennet vatan uğruna ne fedakarlıklar yapıldı? Bunları unutmayalım ve bu cennet vatana sahip çıkalım. ‘Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır’ diyen İstiklal Şairimiz Mehmet Akif’e kulak verelim. Vatanımızın daha güzel ve daha huzurlu olması için var gücümüzle çalışalım. Gün bizim, gelecek bizim, bu vatan hepimizin. Bu günleri bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Bizi ağırlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve çalışma arkadaşlarına da tüm çocuklar adına teşekkür ederim” diye konuştu.

Kayra, çocuklara oyuncak dağıtılmasını; Defne, oyun parkı yapılmasını istedi
Kayra Renklidağ, daha sonra Başkan Gültak’tan, hem 23 Nisan hem de Ramazan Bayramında, ekonomik durumu zayıf olan çocukları mutlu etmek amacıyla çeşitli hediyeler dağıtılmasını istedi. Başkan Gültak da bu talebi yerine getireceğini ifade etti. Kayra’nın 6 yaşındaki 1’inci sınıf öğrencisi kardeşi Defne de Gültak’tan, belediye binası önünde bir oyun parkı yapılması istedi. Başkan Gültak, bu isteğin de yerine getirileceğini belirtti.
Ziyarette Kayra Renklidağ, gitar eşliğinde “23 Nisan Kutlu Olsun” şarkısını da çalarken, kardeşi Defne de Nazım Hikmet’in “Dünyayı Verelim Çocuklara” adlı şiirini seslendirdi.
Gültak, çocuklara hediye verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı
YEREL HABERLER Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere ...
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet ...
Mersin'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102'inci yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ...
Kariyer Merkezi, yaz aylarında da gençlere yoğun seminerler hazırladı
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, yaz aylarında da gençlere yoğun ...
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti Mersin'in Tarsus ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen 3 şahsın polislere saldırıp, 2 polisi yaralaması an be an görüntülendi
YEREL HABERLER Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp ...
Temizlik işçisi, kabuğu kırılan yaralı deniz kaplumbağasını ölümden kurtardı
YEREL HABERLER Temizlik işçisi, kabuğu kırılan yaralı deniz ...
Emniyet Müdürü Fil: “Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız"
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Fil: “Muhtarlar bizim gözümüz, ...
Büyükşehir Belediyesi, ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına Hazırlık Kursu’ açıyor POMEM, PMYO, BESYO, MSÜ ve bekçilik sınavlarına hazırlananlara ücretsiz kurs verilecek
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, ‘Fiziki Yeterlilik Sınavına ...
Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti
YEREL HABERLER Vali Su, koltuğunu çocuklara devretti
Meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
YEREL HABERLER Meslektaşını öldüren doktorun ağırlaştırılmış müebbet ...
Seçer: Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk bayramı yok"
YEREL HABERLER Seçer: Dünyada çocuklara armağan edilmiş başka çocuk ...
Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
YEREL HABERLER Dileklerini yazdılar, hediyelerini aldılar
Tarsus Belediyesinde çocuklar söz sahibi oldu
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesinde çocuklar söz sahibi oldu
Akdeniz Belediyesinden Türk Kızılayı'na yer tahsisi
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesinden Türk Kızılayı'na yer tahsisi
TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: "Yolumuza hızla devam ediyoruz"
YEREL HABERLER TÜİOSB Başkanı Gül Akyürek Balta: "Yolumuza hızla ...
Başkan Kılınç koltuğunu devretti
YEREL HABERLER Başkan Kılınç koltuğunu devretti
Yılmaz: "Amacımız daha kalıcı çözümler üretmek"
YEREL HABERLER Yılmaz: "Amacımız daha kalıcı çözümler üretmek"
Hastanede yatan çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Hastanede yatan çocuklara 23 Nisan sürprizi
'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 8 gözaltı
YEREL HABERLER 'Sahte bahis kuponu' ile dolandırıcılığa 8 gözaltı
Tarsus Belediyesi, üniversite öğrencilerinin burslarını hesaplarına yatırdı
YEREL HABERLER Tarsus Belediyesi, üniversite öğrencilerinin ...
Başkan Seçer: "Bütün projeleri sonuca odaklı yapıyoruz" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde, pandemi nedeniyle ara verilen sivil toplum kuruluşları ile buluşmalar yeniden başladı
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Bütün projeleri sonuca odaklı ...
Elvan: “MTOSB 3. Bölgenin örneği yok” Eski Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Mersin Valisi Su ile birlikte MTOSB’yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Elvan: “MTOSB 3. Bölgenin örneği yok” Eski Hazine ve ...
Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan’ı tuvallere yansıttı Ellerine fırça ve boyaları alan çocuklar hayallerindeki 23 Nisan’ı çizerek kendilerine unutmayacakları bir anı bıraktı
YEREL HABERLER Çocuklar hayallerindeki 23 Nisan’ı tuvallere ...
Viener Klavier Quartett, Mersinli sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER Viener Klavier Quartett, Mersinli sanatseverlerle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.