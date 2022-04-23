Mezitli'de 23 Nisan coşkusu Tepeköy'de başladı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına Torosların zirvesinden başladı.

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte 2 yıldır kısıtlı olarak yapılabilen 23 Nisan kutlamalarının ilk adresi Mezitli’nin en yüksek yerleşim yeri olan Tepeköy oldu. Tepeköy İlkokulunda etkinlik “Köy Okulları İçin Ses Verdik Tepe Köy İlkokuluna Destek Verdik” teması ile gerçekleşti. Tepeköylü çocuklar yeteneklerini sergileyerek bayram coşkusunu arkadaşlarıyla ve töreni izlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı. Çalınan müzikler eşliğinde folklor gösterisi yapan çocuklar, renkli görüntüler oluşturdu. Mezitli Belediyesi Çocuk Tiyatrosunun da tiyatral bir gösteri sunduğu etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

23 Nisan coşkusunu tüm Mezitli’ye yaymak için çok özenli bir çalışma yaptıklarını dile getiren Mezitli Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Özlem Aksöz, “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesinde olduğu gibi çocuklarımız hepimizin geleceği olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı olan 23 Nisan gibi bu özel günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Bu nedenle bizim çocuklarımız Dünyanın en şanlı çocuklarıdır. Aynı zamanda geleceğimizin de teminatıdır” dedi.

Etkinliğin ilk ayağında Mezitli Belediyesi Çocuk Gündüz Bakımevlerinde eğitim alan çocuklar her yıl olduğu gibi bayram coşkusunu öğretmenleri ve velileriyle paylaşacak. Saat 13.00’te başlayacak etkinliklerde Mustafa Baysan Çocuk Gündüz Bakımevi ve EnisNecip Tüyeni Çocuk gündüz Bakımevi öğrencileri yeteneklerini sergileyecek. Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatroda, saat 15.00’e kadar sürecek kutlamaların ardından sahne bu kez 15.30’da Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi miniklerinin olacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başka bir ayağı da Mezitli Sanat Çarşısında yaşanacak. Saat 14.00’te gerçekleşecek etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte büst boyaması yapacak. Büst boyama atölyesi rengarenk süslemeler ve marşlar eşliğinde gerçekleştirilecek. Mezitli Otizme Umut Derneği ve Otistik Çocukları Yaşatma ve Kazanma Derneğinin işbirliğinde Mezitli Sanat Çarşında yapılacak diğer etkinlikte ise bu kez özel çocuklar 23 Nisan coşkusunu yaşayacak. Yazar Hülya Önder ise imza günü gerçekleştirecek.

23 Nisan kutlamalarının en büyük coşkusu ise Mezitli Belediyesi Mutlu Yaşam Köyünde yaşanacak. Çocuk tiyatrosu, palyaço gösterisi, yarışmalar, uçurtma şenliği ve interaktif gösterilerin yapılacağı şenlik kırsal kesimde yaşayan çocuklarla merkezde yaşayan çocukları bir araya getirecek.

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