Silifke’de Türk, Rus ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı

Mersin'in Silifke ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türk, Rus ve Suriyeli öğrenciler birlikte kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları anıt meydanında İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin’in Atatürk Anıtına çelenk sunması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam etti. Törende öğrenciler çeşitli gösteriler sundu. Türk öğrenciler Silifke yöresi halkoyunu, Rus ve Suriyeli öğrenciler ise kendilerine özgü çeşitli oyunlar sergiledi.

Silifke Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, “Cumhuriyet Güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. Yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, kavuşmuş olduğumuz bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün 102 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan ilk Milli Meclis olan ve Kurtuluş Savaşının kazanılmasında büyük rol oynayan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan gününü bayram olarak çocuklarımıza armağan etmiştir. Bu bayram dünyada var olan tek çocuk bayramıdır” dedi.

Tören, anasınıfı, ilkokul, Ortaokul ile spor kulüplerinin gösterileri ve öğrencilerin şiir okumaları ile sona erdi.

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