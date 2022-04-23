Yaralı bulunan caretta carettaya tedavi

Mustafa ERCAN/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de belediye personeli, rutin deniz temizliği sırasında fark ettiği yaralı caretta carettayı tedavi edilmek üzere Hayvan Hastanesi´ne ulaştırdı. Aynı bölgede 1 deniz kaplumbağası ise ölü bulundu.
Sabah saatlerinde rutin deniz temizliğini yaparken deniz yüzeyinde hareket güçlüğü çeken caretta carettayı gören İbrahim Doğan, kaplumbağanın kuyruk kısmında kabuğunun kırık olduğunu fark etti. Doğan, deniz kaplumbağasının susuz kalmasını engellemek için Çamlıbel Balıkçı Barınağı´nda bulunan iskeleye kadar deniz içerisinden güvenli bir şekilde gelmesini sağladı. Kırık ve derin yara dolayısıyla kaplumbağanın tekne pervanesine çarptığını tahmin eden ekipler, tedavi edilmek üzere Hayvan Hastanesi´ne nakledilmesini sağladı. Doğan´ın aynı bölgede ölü bulduğu diğer kaplumbağanın ise ön yüzgeç ve boyun kısmından `çarpma´ diye tabir edilen oltaya takılarak misinaya dolandığı ve suyun altından çıkamadığı için boğularak öldüğü tahmin ediliyor.
İbrahim Doğan, caretta carettaları deniz temizliği yaptıkları sırada gördüklerini anlatarak, "Müdahale ettik ve buraya getirdik, arabaya yükledik. Hayvan Hastanesi'ne göndermek üzere yola çıkacak şimdi. 2'nci bir kaplumbağamız da balıkçılar tarafından çarpmaya takılmış. O da boğularak ölmüş. Üzüntü yaşıyoruz tabi ki bu tür olaylarda. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN
2022-04-23 12:36:26
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.