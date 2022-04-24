Mersin’de hem kar çilesi hem deniz keyfi Silifke'nin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ediyor

Mersin’in Silifke ilçesinde iki mevsim aynı anda yaşanıyor. İlçenin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise Silifke Belediyesinin kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam etti.

Silifke’nin kırsal alanlarında Yörüklerin bulunduğu yerlerde Silifke Belediyesi karda kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ederken, aynı gün Taşucu ve Atakent plajında güneşli havayı fırsat bilenler denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Silifke’nin kendilerine sunduğu doğal ve coğrafi güzellikleri en iyi şekilde değerlendiren vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardıklarını belirttiler.



Güneşli havayı fırsat bilen sahile koştu

Kırsalda kar keyfi yaşanırken, ilçe merkezinde ise güneşli havayı fırsat bilenler ilçenin Taşucu ve Atakent plajlarında denize girdi. Hava sıcaklığın 35, deniz suyu sıcaklığın ise 20 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar, güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kumlara, şezlonglara uzanan vatandaşlar, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Bazı vatandaşlar da sahil kenarında yürüyüş ve spor yaptı. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Silifke’de iki mevsimi bir arada yaşıyoruz. Silifke’nin köylerinde kardan dolayı kapanan yollarda yol açma çalışmalarımız sürüyor. Diğer yandan ise plajlarımızda denize girenler ve güneşlenen vatandaşlarımızı da görebiliyoruz. Hem kar hem deniz. Tüm insanlarımızı tatillerini yapmak üzere İlçemize bekliyoruz” diye konuştu.

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