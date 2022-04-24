Kanun virtüözü Baran, Mersinlilerle buluşacak

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi öncülüğünde Ahmet Baran konseri düzenlenecek.

7 yaşından beri müziğin içinde olan ve 18 yaşında senfoni orkestralarının en genç solist kanunisi unvanı alan dünyaca ünlü kanun virtüözü Ahmet Baran, ‘Kanun Namına’ albümünde yer alan eserler ile birbirinden güzel daha birçok eseri Mersinli sanatseverler ile buluşturacak.

26 Nisan Salı günü saat 21.00’de Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro’da yapılacak olan konserde vatandaşlar müzik dolu keyifli bir akşam geçirecek.

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