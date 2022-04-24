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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde binlerce liralık tasarruf sağlıyor

İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde binlerce liralık tasarruf sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki marangoz atölyesinde satın almak yerine ürettiği kent mobilyaları ile binlerce liralık tasarruf sağlıyor. Marangoz atölyesinde yıllık ortalama 9 bin ürün üretiliyor ve buradan sağlanan tasarrufla binlerce lira belediyenin kasasında kalıyor.
Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in 13 ilçesinde kullandığı kent mobilyalarını Park ve Bahçeler Dairesine bağlı marangoz atölyesinde üreterek hem maddi katkı sağlıyor hem de iş gücünün kalitesi verimli çalışmalara dönüşüyor. Kent mobilyaları üretiminde atölyenin ihtiyaç duyduğu keresteler ise Mersin Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı işletme şefliklerinden tedarik ediliyor. Mersin’in daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için çalışan Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri, usta ellerden özenle çıkan, düşük maliyetli, kaliteli kent mobilyalarını şehrin muhtelif noktalarındaki sorumluluk alanlarına yerleştirerek, vatandaşların kullanımına sunuyor. 600 metrekare kapalı alan, 500 metrekare de açık alana sahip marangoz atölyesinde yıllık ortalama bin 500 bank, 250 kamelya, 250 piknik masası, 500 ahşap saksı, 500 tabut, bin metre tül çitkorkuluk, 5 bin adet fidanlar için herek olmak üzere yaklaşık 9 bin adet farklı ölçülerde görsel ve estetik ürün üretiliyor.
Park ve Bahçeler Dairesinde görevli heykeltıraş Okan Apak, marangoz atölyesinde birçok üretim yaptıklarını ifade ederek, “Marangoz atölyemiz 6 kişilik ekipten oluşuyor. Bu ekip daha çok kent mobilyaları adı altında bank, saksı çit ve kamelya üretmektedir. Sıfırdan üretim yapıyoruz. Daha uygun üretimler yapabilmek için dışarıdan kendi malzememizi alıp kent mobilyalarının tasarımlarına göre doğrama, temizleme yöntemleriyle birlikte bir birleştirme yaparak kent mobilyalar oluşturuyoruz. Anamur’dan Çamlıyayla'ya kadar birçok kent mobilyası bulunmakta. Parklarda kamelyalar, bankalar ya da çeşitli bölgelerde birçok saksılar görülmektedir” dedi.
Apak, özel günlerde günün anlam ve önemine uygun tasarımlar yaptıklarını da belirterek, “Hangi günü, ne anlatmak istiyorsak o günün iki boyutlu, üç boyutlu görsellerini hazırlayıp o etkinliğe ek olarak katkıda bulunuyoruz. Burada yapılan işler sayesinde daha uygun üretimle daha çok mobilya üretebiliyoruz. Şöyle bir avantajımız da var; bazen gittiğimizde fazla olan ya da onarılmasına ihtiyaç duyulan ürünleri atölyemize alıp revize edip tekrardan yeni bir üretime çevirebiliyoruz. Kamuya açık alanlarda kullanılan kent mobilyaları burada üretiliyor. Mevcut kullanılıp da eskiyen mobilyaları yine burada revize edip tekrar kullanıma sunuyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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