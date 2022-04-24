Bakan Muş, Mersin'de



Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, bir dizi toplantı ve ziyaret için Mersin'e geldi.

Hava yoluyla Adana'ya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, kara yoluyla Mersin'e geçti. Bakan Muş, ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ali İhsan Su, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Muş, daha sonra şeref defterini imzaladı. Muş, Vali Su ile bir süre sohbet ettikten sonra 'İl Yönetim Kurulu Toplantısı' için AK Parti Mersin İl Başkanlığı'na geçti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Mersin / Merkez Mustafa ERCAN-Soner AYDIN

2022-04-24 13:06:33



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