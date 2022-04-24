Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin'i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Seçer, sendika temsilcileriyle bir araya geldi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Mersin'i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Mersin’i katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.
Seçer, emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi. Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda düzenlenen sivil toplum buluşmalarında Başkan Seçer’e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Rıza Özdemir ve Hasan Gökbel ile bürokratlar ve daire başkanları eşlik etti. 3 yıllık görev süresi boyunca kenti yönetirken ve kente dair kararlar alırken en çok yararlandıkları alanların bu tarz toplantılar olduğunu söyleyen Seçer, “Çünkü kente ve hayata dair ne varsa konuşuluyor. Hayata ve kente dair hizmet etmek, bu hizmeti yaparken doğru işleri, doğru zamanda, doğru mekanda, doğru bir anlayışla yapmak için bu toplantıları çok önemsiyorum” diye konuştu.
Mersin’in barış, kardeşlik ve huzur kenti olduğu vurgusunu yapan Başkan Seçer, kentin bir demokrasi kenti olması için uğraş verdiklerinin altını çizdi ve “Şu anda burada olmamız da aslında onun bir göstergesidir. Burada bir arada olmak aslında demokratik bir reflekstir” ifadelerini kullandı. Bir siyasi parti çatısı altında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğini, ancak belediye başkanlığı boyunca herkesi kucaklama prensibiyle bu görevi yürüttüğünü belirten Seçer, “Mersin’i demokrasi, özgürlük, sivil toplumun yönetime mümkün olduğunca katıldığı, katılımcı demokrasinin hakim olduğu bir kent haline getirmek için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kuruyoruz”
Sivil toplumu önemsediklerini ve birlikte iş yapma arzusu içerisinde bulundukları için birçok çalışmaya imza attıklarını kaydeden Seçer, bu amaçla belediye idari yapısında değişiklik yaptıklarını bildirdi. Seçer, “Mayıs ayı meclisimizde bunu meclis gündemimize getireceğiz. Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünü kuruyoruz” dedi.

“Toplu taşımada Mersin’de devrim yapıyoruz”
Konuşmasında, önceki yıllarda yapılan katlı kavşaklar ile yakın zamanda yapılan katlı kavşakların maliyetlerini karşılaştıran Başkan Seçer, Anıt Katlı Kavşağına 8 milyon dolar ödediklerini anlatırken, Sevgi Katlı Kavşağını 4 milyon 200 bin dolar maliyetle yaptıklarını kaydetti. Seçer, önceki yönetimin açtığı Egemenlik Katlı Kavşağının da 10 milyon dolar maliyette olduğunu vurguladı. Türkiye’de bazı illerde yapılan metro ve katlı kavşakların Ulaştırma Bakanlığı tarafından üstlenildiğini de hatırlatan Seçer, Mersin Metrosu finansman kaynağının kullanılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığından beklenen imzayı anımsattı. Seçer, şöyle devam etti; "Metro için elimizi taşın altına koyduk, gittik. Ben, zaten 330 milyon Euro’ya bunun ihalesini verdim. Ne kaybettik? Herkes teşekkür ediyor, hizmet yapılıyor. Mersin’in, belediyenin iyi kaynakları var. İsraf etmeyeceksiniz, zayi etmeyeceksiniz, çaldırmayacaksınız, bunu her ortamda söylüyoruz." Seçer, Türkiye’nin en genç filosuna sahip olacak Mersin’de toplu taşımada devrim niteliğinde çalışmalar yaptıklarını ve önümüzdeki yıllarda oluşacak ihtiyacı giderdiklerini dile getirdi.

“Bizim ücretler Türkiye’nin en ucuz ücretlerinden”
Başkan Seçer, toplu taşımada bazı kamu görevlilerinin ve öğretmenlerin indirimli yolculuk talebi konusunda ise indirimli seyahat edecek kişilerin mevzuat uyarınca belirlendiğini hatırlattı. Seçer, Türkiye’de neredeyse en ucuz ulaşımın Mersin’de olduğunu belirterek, “Bizim tarifeler Türkiye’nin en ucuz ücretlerinden” diye konuştu. Öğrencilere ücretin 1 TL olduğunu ve Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama olmadığını hatırlatan Seçer, “Ben isterim bedava olsun. Sağlık, ulaşım özellikle bebeklerin, çocukların beslenmesi, sosyal devlet öncelikle bunlarla ilgilenen devlet yapısıdır. Biz sosyal belediyecilik yapıyoruz. Mevcut imkanlar dahilinde en çok bütçe ayırdığımız konuların başında sosyal politikalar var. Bu uygulamaları daha da iyileştirerek devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sosyal politikalar bizim özümüz”
Sendika temsilcilerinin mültecilere ve tarım işçilerine hizmetlerini de sorduğu Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesinin Uyum Merkezi’nden söz ederek, çocuklara ve hamile annelere yönelik verdikleri birbirinden farklı hizmetleri aktardı. “Bu sosyal politikalar bizim özümüz. Ben halkçı bir belediye başkanıyım. Ben Mersin’in sosyolojisini bilerek belediye başkanı oldum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

23 Nisan Tırı ile bayram coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER 23 Nisan Tırı ile bayram coşkusu yaşandı
Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı
48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü
YEREL HABERLER 48 yaşındaki polis memuru, kansere yenik düştü
Bakan Muş, Mersin'de
YEREL HABERLER Bakan Muş, Mersin'de
Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde kutladı
YEREL HABERLER Mezitli'de çocuklar bayramı 'Mutlu Yaşam Köyü'nde ...
Mersin Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde binlerce liralık tasarruf sağlıyor
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesi, marangoz atölyesinde ...
Müsilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, binlerce arı telef oldu Mersin'de Kızkalesi sahili başta olmak üzere birçok bölgede sahil sarıya bürünürken, polen tozları ile birlikte gelen binlerce arı da telef oldu
YEREL HABERLER Müsilaj zannedilen polen sahili sarıya boyadı, ...
Kanun virtüözü Baran, Mersinlilerle buluşacak
YEREL HABERLER Kanun virtüözü Baran, Mersinlilerle buluşacak
Mersin’de hem kar çilesi hem deniz keyfi Silifke'nin Taşucu ve Atakent plajlarında güneşli havayı fırsat bilenler denize girerken, kırsalda ise kardan kapanan yollarda yol açma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Mersin’de hem kar çilesi hem deniz keyfi Silifke'nin ...
Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı buldu
YEREL HABERLER Mersin'de ilk hasadı yapılan kayısı 100 TL'den alıcı ...
Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
YEREL HABERLER Türk, Rus ve Ukraynalı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 79-42
YEREL HABERLER ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Bursa Büyükşehir ...
Minikler, rengarenk giysileriyle Başkan Gültak’ın günün aydınlattılar
YEREL HABERLER Minikler, rengarenk giysileriyle Başkan Gültak’ın ...
Yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan caretta carettaya tedavi
Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL HABERLER Hastanede çocuklara 23 Nisan sürprizi
Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini dinledi
YEREL HABERLER Çocuklar koltuğa oturdu, Başkan Tollu projelerini ...
Silifke’de Türk, Rus ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadı
YEREL HABERLER Silifke’de Türk, Rus ve Suriyeli çocuklar 23 Nisan ...
Mezitli'de 23 Nisan coşkusu Tepeköy'de başladı
YEREL HABERLER Mezitli'de 23 Nisan coşkusu Tepeköy'de başladı
Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya devretti
YEREL HABERLER Başkan Gültak, makamını 12 yaşındaki Kayra’ya ...
Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı
YEREL HABERLER Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere ...
Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet istendi Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi
YEREL HABERLER Meslektaşını öldüren doktora ağırlaştırılmış müebbet ...
Mersin'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin kuruluşunun 102'inci yıl dönümü, Mersin’de düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Mersin'de 23 Nisan coşkusu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ...
Kariyer Merkezi, yaz aylarında da gençlere yoğun seminerler hazırladı
YEREL HABERLER Kariyer Merkezi, yaz aylarında da gençlere yoğun ...
Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp etti Mersin'in Tarsus ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen 3 şahsın polislere saldırıp, 2 polisi yaralaması an be an görüntülendi
YEREL HABERLER Alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi polisleri darp ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.