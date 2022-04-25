Özel çocuklar 'Karagöz ve Hacivat' ile güldü

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı dolayısıyla çocuklarla buluşturduğu ‘Atlı Karınca’ isimli ‘Karagöz Hayal Oyunu’nun bir durağı da Engelsiz Yaşam Merkezi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi mola evinde görev yapan öğretmen Kübra Melike Saçıkara, etkinliğe dair bilgiler paylaşarak, “Engelsiz Yaşam Merkezimizden faydalanan özel gereksinimli çocuklarla bugün Karagöz ve Hacivat oyunumuzu izledik. Hepsi mutlu oldular, çok neşelendiler, çok güldüler, çok eğlendiler. Aileleri ve bizlerle bu sevinci paylaştılar. Bugün yapmış olduğumuz oyunla çocuklarımızın 23 Nisan’ını kutlamış olduk. Bu sevinci de hep birlikte paylaştık” diye konuştu.

Mersin’de Karagöz sanatını yaşatmaya çalıştığını söyleyen Hayali Tevfik Dinç ise Kültür Bakanlığı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı olduğunu ve kendi atölyesinde deriden yapmış olduğu Karagöz ve diğer kuklaları oynattığını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde “Okulunuza Geliyoruz” projesi kapsamında kendi yazdığı ‘KaragözAtlı Karınca’ isimli oyunla Mersin’in bütün ilçelerini gezdiklerini belirten Dinç, “Mut, Anamur, Gülnar, Aydıncık ve Bozyazı etkinliklerimizi bitirdik. Karagöz izlemeyen çocuk kalmasın düşüncesiyle Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in de öncülüğünde milli kültür seferberliğine bir katkıda bulunuyoruz” dedi.

Oğlu Ayhan Poyraz Güngör’le oyunu izlemeye gelen Anne Saadet Güngör, “Bu etkinlik için herkese çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir gösteriydi ve ilk defa geldim. Oğlum normalde tiyatrodan çok korkuyordu. İlk kez bu kadar güzel bir etkinliğe katıldık” ifadelerini kullandı.

Oğlu Yusuf Çalış’la oyunu izleyen Canan Çalış da 3 yıldır Engelsiz Yaşam Merkezi’ne geldiklerini söyleyerek, “Buradaki etkinliklere her çağırdıklarında geliyoruz ve çok memnunuz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi, çok memnun kaldık. Çocuğumuza da çok iyi geldi, çok sevindi. Çok keyifli geçti” diye konuştu.

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