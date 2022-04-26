20 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Mersin’in

Tarsus ilçesinde Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tarsus Grup Amirliği aramakurtarma ekipleri, Tarsus’ta yaklaşık 20 metre derinliğinde olan ve kullanılmayan atık su kuyusuna düşen kediyi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Şehitishak Mahallesi 3226 Sokak No:5 adresinde yer alan müstakil evin bahçesinde bulunan ve kullanılmayan yaklaşık 20 metre derinlikteki atık su kuyusuna kedi düştü. Talihsiz kedinin sesini duyan ev sahibi, durumu Büyükşehir İtfaiyesi’ne bildirdi. Ekipler, oldukça dar olan kuyunun kapak kısmından aşağıya hayvanın tutunabilmesi için kenarına çuvalın bağlı olduğu kovayı, iple aşağıya sarkıttı.

Çuvala ve kovaya tutunan kedi, ekiplerin titiz şekilde davranmasıyla güvenli şekilde yukarı çekildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen kedi, ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.

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