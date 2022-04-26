Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu

Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin (Merfest) her yıl 3 farklı dalda verdiği ödüllerle birlikte 20’inci kuruluş yılına mahsus verilecek '20. Yıl Özel Ödülü’nün sahipleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in kültürsanat hayatına kattığı zenginlikler ve modern tiyatronun kurumsallaşmasına öncülük etmesinden dolayı '2022 MUMF Sanat Ödülü'ne Mersin Şehir Tiyatrosu, pek çok farklı dalda yürüttükleri etkinlikleriyle Mersin’in kültürsanat hayatına kattığı zenginliklerden dolayı '2022 MUMF Kent Ödülü'ne İçel Sanat Kulübü, '2022 MUMF Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü’ne ise katıldığı yarışmalarda aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerle kenti başarıyla temsil etmesinden dolayı Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden keman sanatçısı Ada Yalın Yücel değer bulundu.

'MUMF 20. Yıl Özel Ödülü' ise kökleri cumhuriyet dönemi ilk yıllarına uzanan, Tarsus’ta tiyatro geleneğine sahip çıkarak 2019’dan itibaren bir kurumsal yapıya kavuşturan, böylece bölge halkını çağdaş tiyatroyla buluşturmasından dolayı Tarsus Şehir Tiyatrosu değer bulundu.



Ödüller, 21 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de Mersin Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek Gala Konser öncesi sahiplerine takdim edilecek.

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