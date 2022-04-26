Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu

Akdeniz Belediyesinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği 23 Nisan Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın kazanları, gerçekleştirilen ödül töreniyle kupalarını aldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla futbol turnuvası düzenledi. Turnuva, final maçlarının ardından gerçekleşen kupa ve ödül töreniyle sona erdi. Akdeniz ilçesi genelinde 12 futbol takımının yarıştığı özel turnuvanın final maçları sonunda, Mersin Demir Spor birinci; Akdeniz Belediye Spor ikinci; Mersin Çelik Spor üçüncü; Çay Çilek Spor ise dördüncü oldu.

Akdeniz ilçesinde mücadele veren futbol kulüplerinin U10, U11 ve U12 yaş gruplarının katıldığı 23 Nisan Futbol Turnuvasının final maçları ve ödül töreni, Seyfi Ali TürkoğluŞafak Erdur Futbol Sahasında düzenlendi. Törene, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Şube Başkanı Mesut Bilir ve Mersin İdman Yurdunun eski futbolcularından Ayhan Öz katıldı.



“Gençlerimize ve çocuklarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz”

Kupa töreninde konuşan Başkan Gültak, çocuklar ve gençler için yeni spor tesisleri yaptıklarını, mevcut tesisleri de yenilediklerini anlattı. Gültak, “Merkezde, şu an içinde olduğumuz tesis gibi 4 tane tesisi bitirdik. Yakın zamanda gençlerimizin üniversite sınavına hazırlanacağı Yılmaz Güney Gençlik Merkezini de bitireceğiz. Burada, Akdeniz’in ilk yarı olimpik yüzme havuzu ve aquapark da olacak. Çocuklarımızın gidebileceği bir havuzları dahi bugüne dek yoktu. Orada çocuklarımız ücretsiz yüzme kursları alacak” dedi.



“Çocuklarımızı, diledikleri lise ve üniversite hayallerine kavuşturuyoruz”

Eğitim sürecine büyük önem verdiklerinin altını çizen Gültak, “Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz Metropol gökdelen binasında hizmete açtığımız ücretsiz Etüt Merkezinin yanı sıra Eğitim Akademisi portalımız ile eğitimde fırsat eşitliği sağlıyoruz. Gençlerimizi ve çocuklarımızı hayalini kurdukları üniversite ve liselere kavuşturuyoruz” diye konuştu.

Turnuvaya katılan takımlara, teknik adamlara, hakemlere ve Mersin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcilerine teşekkür eden Başkan Gültak, turnuvada dereceye giren takım oyuncularını tebrik etti.

Gültak, daha sonra final maçlarını yöneten hakemlere madalyalarını takdim etti. Turnuvada ilk 4’e giren futbolcular ve antrenörlere de kupa ve ödülleri verildi.

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