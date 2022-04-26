Tarsus’ta yangınla mücadele gönüllülerine eğitim verildi

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– Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde yangın gönüllülerine eğitim vermeye devam ediyor.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğünün ‘100 bin orman yangınları gönüllüsü’ hedefi doğrultusunda Tarsus Çamalan yerleşkesinde, orman yangınları gönüllüsü olmak isteyen köylülere orman yangınları konusunda eğitim verildi.

Tarsus Orman İşletme Müdürlüğünce planlanan, orman işletme şefleri eğitmenliğinde, yangınlarla mücadele etmek isteyen 105 gönüllü vatandaşa, orman yangınları hakkında genel bilgilendirme, yangınlarla mücadele yöntemleri, kullanılan araç ve gereçler, kişisel koruyucu donanımlar ve iş güvenliği konularında bilgiler verildi. Eğitimde, uygulamalı tatbikatlar da gerçekleştirildi.

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