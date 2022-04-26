Kreşte tepki çeken görüntü Mersin'de özel bir kreşte, çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kreşte tepki çeken görüntü Mersin'de özel bir kreşte, çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu

İHA

Kreşte tepki çeken görüntü Mersin'de özel bir kreşte, çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntüler tepkiye neden oldu Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu

Mersin'de özel bir kreşte, çocuklara zorla yemek yedirildiği anlara ilişkin görüntüler tepki çekti. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

İddiaya göre olay, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'ndeki bir anaokulunda meydana geldi. Cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kreşte görev yapan öğretmenlerin, yaşları 3 ile 5 arasında değişen çocuklara zorla yemek yedirmeye çalıştığı anlar yer aldı. Bu sırada öğretmenlerin çocuklara uyguladığı muamele ise tepkiye neden oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bazı veliler, kreş yönetimi ve diğer sorumlular hakkında şikayetçi oldu. Velilerin şikayeti üzerine Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğünce bazı kreş yöneticileri ve görüntülerde yer alan öğretmenin, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.

“Kızım her gün ağlıyordu, kreşe gitmek istemiyordu”
Kreş yönetimi ve sorumlulardan şikayetçi olan velilerden Fatma Çelik Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda 5 yaşında olan kızını geçen yıl aynı kreşe gönderdiğini söyledi. Kızının, ilk başta birkaç gün kreşe gitmek istediğini, ancak daha sonra istemediğini belirten anne Yılmaz, “Kızıma neden gitmek istemediğini sordum ama söylemedi. Bir ayın sonunda artık, ‘Gitmek istemiyorum’ demeye başladı. Her gün ağlıyordu ve ‘Bana zorla yemek yediriyorlar. Arkadaşlarıma zorla yemek yediriyorlar, kızıyorlar’ diyordu. Bunu öğrendikten sonra ertesi günü gittim, çocuğu okuldan aldım” dedi. Durumu kreşin müdürü ile görüştüğünü anlatan Yılmaz, “Müdür, öyle bir şey olmadığını söyleyerek, ‘Tabii ki çocuklar yemek yemek istemez. O yüzden biz de bu şekilde birazcık zorlamak zorundayız, aç kalmaması için gibi şeyler söylemişti’. Ücretini ödedik, her şeyini orada bırakıp daha sonra çıkıp geldik” diye konuştu.

“Kızım psikolojik olarak kötü durumda. Bir yıldır hala etkisini yaşıyoruz”
Kızının kreşte bir ay kalmasına rağmen hala etkisinin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, “Benim kızım hala okula giderken ‘Anne bana zorla yemek yedirecekler mi’ diye soruyor ve ‘Yemek yemek istemiyorum. O yüzden okula gitmek istemiyorum’ diyor. Tüm gün eğitim almak yerine şu anda sadece yarım gün gidebiliyor. O da yemek yememek şartıyla. Yemek yemeden geri geliyor. Kızım kreşe giderken 4 yaşındaydı ve biz bir yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Hala bunun etkisi devam ediyor. Psikolojik olarak kötü durumda” ifadelerini kullandı.

“Şikayetçi oldum. Cezalandırılmalarını istiyorum”
Bugün sosyal medyada aynı kreşte çocuklara zorla yemek yedirilen bir video gördüğünü belirten Yılmaz, çocuğunun mutlu şekilde okula gitmesi gerekirken artık gitmek istemediğini, sosyalleşmek istemediğini vurguladı. Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek şikayetçi olduğunu kaydeden Anne Yılmaz, “Ben videoyu geç gördüm. Bazı ailelerin de şikayetçi olduklarını duydum. Şu anda sorumlular hakkında gereğini yapıyorlar. Yaptıklarının yanlarına kalmamasını ve cezalandırılmalarını istiyorum. Ayrıca, öğretmen olup olmadıklarının da sorgulanmasını istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit edemez
YEREL HABERLER AK Parti'li Yılmaz: Cumhurbaşkanımızı kimse tehdit ...
AK Partili Yılmaz’dan CHP’li Özel’e tepki AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: "Özlemini duyduğunuz vesayetçi eski Türkiye artık yok"
YEREL HABERLER AK Partili Yılmaz’dan CHP’li Özel’e tepki AK Parti ...
Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye soruşturma
YEREL HABERLER Kreşte çocuklara yemek yedirilirken kötü muameleye ...
Mersin'e gemiyle getirilen 30 metrelik reaktör kazanı, kara yolu ile Adana'ya taşınıyor / Ek foto
YEREL HABERLER Mersin'e gemiyle getirilen 30 metrelik reaktör ...
Sıfır atığı anlatarak ödül kazandılar
YEREL HABERLER Sıfır atığı anlatarak ödül kazandılar
Toroslar EDAŞ Mersin’i bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı
YEREL HABERLER Toroslar EDAŞ Mersin’i bakım ve yatırımlarıyla ...
Mersin'e gemiyle getirilen 30 metrelik reaktör kazanı, kara yolu ile Adana'ya taşınıyor 
YEREL HABERLER Mersin'e gemiyle getirilen 30 metrelik reaktör ...
Gültak: “Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle kullanılmamış” Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, şehit aileleri, gaziler ve engellilerle iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Gültak: “Belediyenin imkanları geçmişte iyi niyetle ...
Tarsus’ta yangınla mücadele gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Tarsus’ta yangınla mücadele gönüllülerine eğitim ...
KKTC Erenköy Ekoturizm Planında sona gelindi
YEREL HABERLER KKTC Erenköy Ekoturizm Planında sona gelindi
Başkan Seçer: "Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için değil" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sivil toplum buluşmalarının 3’üncü toplantısında emek örgütleri olan sendikaların başkan ve yöneticileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Seçer: "Yaptığımız hiçbir iş göz boyamak için ...
Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında kupalar sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Akdeniz Belediyesi 23 Nisan Futbol Turnuvasında ...
Uyuyan Güzel balesi ilk kez Mersin'de
YEREL HABERLER Uyuyan Güzel balesi ilk kez Mersin'de
Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin sahipleri belli oldu
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali ödüllerinin ...
Seçer: "Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve beraberliktir"
YEREL HABERLER Seçer: "Spor barış, kardeşlik, dürüstlük, birlik ve ...
Öğrenciler, motivasyon etkinliği ile moral buldu
YEREL HABERLER Öğrenciler, motivasyon etkinliği ile moral buldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara açtı Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Anastasia Zoteeva: "Ortak görevimiz, yeni nesillerin daha kolay, daha mutlu ve daha güvenli şekilde yaşamasını sağlamaktır"
YEREL HABERLER Akkuyu Nükleer Güç Santrali kapılarını çocuklara ...
Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu Mersin’de bir kaç gündür etkili olan sıcaklar, özellikle hasadı yaklaşan yenidünya meyvesini dalında yaktı, örtü altındaki üzüm bağlarında ise kısmen tane kaybına neden oldu
YEREL HABERLER Bu kez meyveyi soğuk değil, sıcak vurdu Mersin’de ...
Başkan Bozdoğan, Tarsuslu gaziyi karşıladı
YEREL HABERLER Başkan Bozdoğan, Tarsuslu gaziyi karşıladı
Mersin'de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ulaştırıldı
YEREL HABERLER Mersin'de 192 üreticiye 3 bin 865 avokado fidanı ...
Doç. Dr. Demirak: “Türkiye’de yeşil kalkınma için en önemli adım temiz enerji yatırımları” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak: “Rüzgar, güneş ve nükleer enerji ile düşük karbonlu bir enerji sistemi elde edilebilir”
YEREL HABERLER Doç. Dr. Demirak: “Türkiye’de yeşil kalkınma için en ...
Mersin'e otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli otogarda yakalandı
YEREL HABERLER Mersin'e otobüsle uyuşturucu getiren şüpheli otogarda ...
MIP’den 400 milyon doların üzerinde yeni yatırım 15 yılda 402 milyon dolar yatırım harcaması yaparak her geçen gün büyüyen Mersin Uluslararası Limanı, yakın dönemde hayata geçirmeyi planladığı genişleme projesine 375 milyon dolar, Kapılar Projesine ise 27 milyon dolar kaynak ayırdı MIP Genel Müdürü Van Daele: “375 milyon dolar bütçeli Kapasite Artırımı Projesini Mersin’e kazandıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz”
YEREL HABERLER MIP’den 400 milyon doların üzerinde yeni yatırım 15 ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı: 15 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüs sürüye çarptı: 15 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.