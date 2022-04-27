Hırsızlık şüphelisi çaldığı altın ve paralarla birlikte yakalandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi, Mersin'in Silifke ilçesinde çalıntı altın ve paralarla birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin ticari araçla kaçarak Silifke istikametine geldiği bilgisini alan ekipler, yol güzergahında önlem aldı. Aracı durdurarak şüpheliyi gözaltına ekipler, zanlının üzerinde yaptığı aramada çalıntı 6 adet altın kolye, 3 bin 300 TL ve 65 Euro para ele geçirdi.

Yakalan şüpheli ve çalıntı malzemeler soruşturmayı yürüten Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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