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Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor Son günlerde Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülen denizanalarının sayıları, günden güne azalıyor 15-20 gün önce bütün sahil şeridinde gözüken denizanaları, artık birkaç noktada ve çok az sayıda görünüyor Prof. Dr. Deniz Ayas: "Birkaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor" "Denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok"

İHA

Akdeniz sahillerinden sevindiren haber: Sayıları günden güne azalıyor Son günlerde Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülen denizanalarının sayıları, günden güne azalıyor 15-20 gün önce bütün sahil şeridinde gözüken denizanaları, artık birkaç noktada ve çok az sayıda görünüyor Prof. Dr. Deniz Ayas: "Birkaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor" "Denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok"

Mersin’in 321 kilometrelik kıyı şeridinin neredeyse her noktasında görülen denizanalarının sayıları, günden güne azalıyor. 1520 gün önce bütün sahil şeridinde gözüken denizanaları, artık birkaç noktada ve çok az sayıda görünüyor. Prof. Dr. Deniz Ayas, şu anda denizanalarının yoğunluğunda ciddi bir düşüş olduğunu belirterek, "Birkaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor. Denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok" dedi.
Son aylarda Doğu Akdeniz’i saran denizanaları, Mersin’in merkezinde de sahillere kadar inmişti. İlk önce Silifke ve Erdemli ilçelerinde görünen denizanaları, bir süre sonra merkez kıyılarda da görülmeye başlanmıştı. Açık denizde balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları, deniz kenarında gezintiye çıkan vatandaşları tedirgin etmişti. 1520 gün önce bütün sahil şeririnde gözüken denizanaları, artık birkaç noktada ve çok az sayıda görünüyor.

"Birkaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor"
Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, denizanalarının geçen yazdan beri bu bölgelerde var olduğunu söyledi. Geçtiğimiz aylarda çok yoğunlaştığını vurgulayan Ayas, "Özellikle ocak, şubat, mart ve nisan ayının başlarında çok fazla görüldü. Sevindirici haber şu ki, biz denizanalarını turizme etkisi yönünden izliyorduk. Şu anda denizanalarının yoğunluğunda çok ciddi bir düşüş var. Bir kaç nokta hariç denizanaları körfezde bulunmuyor" diye konuştu.

"Akıntıyla birlikte körfezden çıktığını düşünüyoruz"
Geçtiğimiz aylarda denizanalarının Mersin körfezinin tamamını kapladığının altını çizen Ayas, "Bu özellikle 'rhopilema nomadica' dediğimiz Kızıldeniz kökenli olan denizanası türü çok yoğun bir şekilde bulunuyordu. Tabi bunun popülasyonunun düşmesinde caretta carettalar da etkili oldu. Şu anda caretta carettalar yumurta bırakmak için Mersin körfezine geliyorlar. Carettaların da ana besinlerinde biri de bu denizanaları. Biz carettaların bu popülasyonun düşmesinde önemli bir etken olduğunu düşünüyoruz. Onun dışında sahillere çok ciddi oranda ölü deniz anası vurdu. Bunlar da popülasyonu azalttı. Ancak ana motor gücü akıntı sistemleriyle deniz analarının büyük bir popülasyonunun körfezden çıktığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu
Denize girilmesiyle ilgili de bir problem olmadığının altını çizen Ayas, "İnsanların denize girmemesi için hiçbir neden yok. Herhangi bir sahilde denizanası riski yok. Tamamen bitmesi Haziran ayını bulur ama şu anda özellikle denize girilebilecek kısımlarda herhangi bir denizanası popülasyonu yok" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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