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Öğrenciler, lojistiğin önemini resimle anlattılar Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ufuk Lojistik işbirliğinde düzenlenen ‘Lojistik’ konulu İlkokullar ve Ortaokullar Arası Resim Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Ufuk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Maya: “Çocuklarımızın ruhunu ve hayal gücünü katarak yaptıkları bu resimler bizler için çok kıymetli”

İHA

– Türkiye'nin önemli lojistik merkezlerinin başında gelen Mersin'de, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, lojistiğin önemini resimlerle anlattılar. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ufuk Lojistik işbirliğinde düzenlenen 'Lojistik' konulu İlkokullar ve Ortaokullar Arası Resim Yarışmasına katılan öğrenciler, emeklerinin karşılığı olan ödüllerini de törenle aldılar.

Öğrenciler, lojistiğin önemini resimle anlattılar Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ufuk Lojistik işbirliğinde düzenlenen ‘Lojistik’ konulu İlkokullar ve Ortaokullar Arası Resim Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu Ufuk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Maya: “Çocuklarımızın ruhunu ve hayal gücünü katarak yaptıkları bu resimler bizler için çok kıymetli”

– Türkiye’nin önemli lojistik merkezlerinin başında gelen Mersin’de, ilkokul ve ortaokul öğrencileri, lojistiğin önemini resimlerle anlattılar. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ufuk Lojistik işbirliğinde düzenlenen ‘Lojistik’ konulu İlkokullar ve Ortaokullar Arası Resim Yarışmasına katılan öğrenciler, emeklerinin karşılığı olan ödüllerini de törenle aldılar.
Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlayan Ufuk Lojistik ile birlikte ‘Lojistik’ konulu resim yarışması düzenledi. Mersin’in merkez Yenişehir ilçesindeki ilkokullar ve ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin katıldığı resim yarışmasının ödül töreni bugün gerçekleştirildi. Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, Ressam Nazife Bilgin Hazar, Ufuk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Maya ile Yönetim Kurulu Üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Mersin, lojistikte Türkiye'nin stratejik bir noktasıdır”
Ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinç, küresel salgının etkisiyle dünyada tedarik zincirinin ve taşımacılığın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Mersin’in, 1 milyon 300 bin metrekareyle Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip limanına ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Dinç, “Bütün uluslar arası hatların uğradığı Mersin Limanı, tır filosu olarak da Avrupa'nın en büyük ikinci limanıdır. Bu anlamda Mersin, lojistikte Türkiye'nin stratejik bir noktasıdır” dedi.
Lojistik sektöründe 40’ıncı yılını kutlayan Ufuk Lojistik firmasının, öğrencilerde lojistik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla resim yarışması düzenlemek istediğini ve yarışmayı birlikte gerçekleştirdiklerini anlatan Dinç, “Yarışmamıza, ilkokul ve ortaokullardan 383 eser başvuru yapmış ve 18 eser ödüle layık görülmüştür. Bugün, dereceye giren yavrularımızı ödüllendireceğiz” diye konuştu.

“Bazen bir resim bin kelime anlatır”
Ufuk Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Maya ise kuruluşlarının 40’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesinde bu yarışmayı düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi. Ufuk Maya, “Bazen bir resim bin kelime anlatır. Bizler de lojistik kenti Mersin’e bir kez daha vurgu yapabilmek adına; kendileri küçük, yürekleri büyük çocuklarımızdan lojistiği çizmelerini istedik. Hayal edebildiğimiz her şey gerçektir. Çocuklarımızın yaptıkları birbirinden güzel resimlerle bize hayallerini aktardıkları için onlara teşekkür ediyorum. Tüm resimleri seçici kurulumuzdan geçtikten sonra tek tek inceledim. Seçici kurulumuzun gerçekten zorlandığını düşünüyorum. Hepsi birbirinden başarılı 383 resimden seçim yapmak durumunda kaldılar. Ama bu bir yarışma, seçim yapmak gerekiyor. Eğer bu seçimi ben yapsaydım tüm resimleri seçerdim ama o zaman bu bir yarışma olmazdı” ifadelerini kullandı.
Ufuk Lojistik olarak resimlerin tamamını sosyal medyalarında ve bir çok platformda paylaşacaklarını vurgulayan Maya, “Çocuklarımızın ruhunu ve hayal gücünü katarak yaptıkları bu resimler bizler için çok kıymetli. Tüm çocuklarımıza teker teker teşekkür ediyorum” dedi.
Seçici Kurulda yer alan Ressam Hazar da çocukların duygu ve düşüncelerini kağıda dökmeleri ve çok güzel kompozisyonlar ortaya çıkmasının, kendisini çok duygulandırdığını ve gelecek açısından çok umutlandırdığını söyledi. Çocukların bu tip etkinliklere katılmalarını özellikle istediğini vurgulayan Hazar, yarışmaya katılan öğrencilerin lojistiği çok güzel anlattıklarını, resimlerin hepsinin çok güzel olduğunu belirtti. Tüm resimlerin ödüle layık olduğunu ifade eden Hazar, çocukların hayatlarından renklerin hiç eksik olmamasını diledi.

Öğrenciler altın ve kol saati ile ödüllendirildi
Konuşmaların ardından resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Protokol üyeleri tarafından, yarışmanın birincilerine yarım altın ve kol saati, ikincilerine çeyrek altın ve kol saati, üçüncülerine gram altın ve kol saati, mansiyon alanlara da kol saati verildi. Ayrıca tüm öğrencilere madalya takıldı.
Ödül töreninde, yarışmaya katkı sunanlara da Ufuk Maya tarafından plaket takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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