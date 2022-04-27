Mersin'de antik kentte tarihi gezi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi koordinesinde, Mersin Üniversitesi öğrencileri için Silifke ilçesindeki Uzuncaburç Antik Kenti’ne tarihi ve kültürel gezi düzenlendi.

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Arkeoloji Fakültesi’nde eğitim gören yaklaşık 200 öğrenci, düzenlenen tarihi ve kültürel gezi programında bir araya geldi. Tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada olduğu bölgeyi rehber Aygül Sun eşliğinde gezen öğrenciler, yaklaşık 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Uzuncaburç Antik Kenti hakkında bilgiler aldı. Gezinin ardından öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın konseriyle eğlenceli dakikalar geçirdi.



“Bu geziye katılanların çoğu Uzuncaburç’u daha önce görmemişlerdi”

Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm Seyahat Hizmetleri Bölümünde Öğretim Görevlisi Sercan Benli, gezi için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Üniversitemizin Turizm Topluluğu Akademik danışmanıyım. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle birlikte bu geziyi organize etmiş bulunmaktayız. Bu geziye katılanların çoğu Uzuncaburç’u daha önce görmemişlerdi. Yoğunluk olarak Turizm, Seyahat Acente, Gastronomi, Rehberlik bölümü öğrencileri olması bizim için sevindirici. Aynı zamanda Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden de öğrencilerimiz var. Turizm, arkeolojik, tarihi açıdan kıymetli bir alanı onların yerinde inceleme fırsatı bulmaları adına çok mutluyum” dedi.



Öğrenciler geziden memnun ayrıldı

Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Oğuzhan Ergun, “Mersinli olmama rağmen hiç böyle bir yere gelmemiştim, teşekkür ediyorum. Öğrenci olarak bu tür aktivitelerin devam etmesini diliyorum” derken, Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencisi Talip Bilişik de “İlk defa geliyorum. Burayı çok beğendim. Bu organizasyonların devamını bekliyoruz. Arkadaşlarımla birlikte bu tür gezilerde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi eserleri, burada bulunan kültürleri görmekten hoşnut oluyoruz” ifadelerini kullandı.

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