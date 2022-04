Başkan Tarhan adına zeytin fidanı dikildi

Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve Kent Konseyi üyeleri, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a sürpriz yaparak Engelli Meclisi bahçesinde zeytin koruluğundaki fidanlara ismini verdi. Sekiz yıldır Mezitli'ye verdiği hizmetler dolayısıyla koruluktaki fidanlara; Başkan Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan ve birim müdürlerinin adına isim tabakaları asıldı.

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel olarak davet edilen Başkan Tarhan ve birim müdürleri, yapılan sürprizle duygulandılar. Başkan Tarhan, Engelli Meclisi bahçesine kendi elleriyle diktiği fidana isimliğini de kendisi astı.

Mezitli genelinde 71 koruluk oluşturarak kentin havasını, görüntüsünü değiştiren Başkan Tarhan’ın adının olduğu bir ağacı olmasını istediklerini belirten Kent Konseyi Başkanı Gelbul, “Bunu da törenle değil de küçük bir sürprizle yapmak istedik. Güzel anlar yaşandı. Bir milletin medeniyet seviyesi yaşadığı toprağı ağaçlandırmasıyla ölçülürmüş. Hem mitolojide hem de yaşamda büyük anlamları olan ve ölümsüz ağaç olarak adlandırılan zeytin ağacı, sağlığın, bereketin, güzelliğin, kısacası insana dair her şeyin sembolü olduğu için dikmek istedik. Bunun yanında her başarılı erkeğin arkasında onu destekleyen bir kadın olduğu gerçeğinden yola çıkarak başkanımızın eşi ve Mezitli Soroptimist Kulübünün kurucu başkanı Sembol Tarhan adına da bir fidan diktik. Bununla da yetinmedik, bir yıl önce çorak bir arazi olan Engelli Meclisimizin bahçesine çok sayıda fidan diktik. Her koşulda bize destek veren birim müdürlerimiz ve konseyimizin üyeleri adına da fidanlar dikerek tabelasını yerleştirdik” dedi.

Başkan Tarhan da 8 yıl önce göreve gelirken omzuna büyük bir sorumluluk aldığını söylediğini anımsatarak, “Belediyeciliği zaten biliyordum ama asıl sorumluluk sizden bir umut bekleyenler için duyulan sorumluluktur. Bu tür etkinlikler benim omuzlarımdaki sorumluluğu daha çok artırıyor. Bu, yöneticilikte çok önemli. Gerek siyasete gerekse belediyeciliğe yeni bir anlayış getirerek hizmet etmeye çalıştık. Görev yaptığımız sürece de daha çok insana dokunmaya gayret göstereceğiz” diye konuştu.

Hem adına ağaç dikilmesinin hem de bu ağacın zeytin olmasının çok anlamlı ve öneminin büyük olduğunu belirten Sembol Tarhan ise “İnşallah bu zeytin fidanları dünyada yaşanan savaş ortamında yakılan barış meşalesi olur” ifadelerini kullandı.

