Mersin'de torbacı operasyonu: 6 gözaltı



Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)MERSİN'de 'torbacı' olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu Mezitli ve Erdemli ilçelerinde torbacılık yaptığı belirlenen 6 şüpheli belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramada ise 1 kilo 780 gram esrar, 246 gram metamfetamin, 142 adet uyuşturucu hap, 640 kök kenevir, 2 tabanca, 4 av tüfeği ve suçtan elde edilen 3 bin 250 TL ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Erdemli Mehmet DOĞANER

2022-04-27 16:38:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.