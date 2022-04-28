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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden zararlılara karşı ilaçlama

İHA

Büyükşehir Belediyesinden zararlılara karşı ilaçlama

– Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ile Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesinin koordineli çalışmalarıyla yeşil alanlardaki zararlılarla etkin şekilde mücadele ediliyor. İlaçlama çalışmalarının yanı sıra kent merkezindeki metruk alanlarda bulunan yabani ot ve bitkiler dozer ve greyder yardımıyla bertaraf ediliyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmalarını etkin şekilde sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların rahatı ve sağlığı için sazlık ve bataklıklarda kurutma işlemi, yeşil alanlardaki yakağan, mucuk, tatarcık gibi zararlılarla mücadelede ilaçlama yapıyor. Çalışmalarda 10 personel, 2 dozer, 2 greyder, 4 kamyon ve 1 yükleyici yer alıyor.

“Önlemini aldığımızda yaz aylarında vatandaşlarımız rahat bir ortamda vakit geçiriyor”
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Temizlik Şefi Danyal Güngör, “Belli alanlarda yaz aylarında genelde uçkun patlaması oluyor ve bu çevreden çok ciddi şikayet alıyoruz. Biz vatandaşlarımızın memnuniyeti açısından bu gibi alanları Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ile birlikte koordine ediyoruz ve alanı temizleyip vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaz geçirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Genelde uçkun, yakarca dediğimiz şikayetler çok fazla oluyor bu alanlarda. Şimdiden önlemini aldığımızda yaz aylarında da vatandaşlarımız daha rahat bir yaz ortamında vakit geçiriyorlar” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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