Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)MERSİN'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine T.K. idaresindeki kamyonu durdurdu, yapılan aramada 1000 kutu içerisinde toplamda 5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. T.K. ile makaronların sahibi Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2022-04-28 11:06:45



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